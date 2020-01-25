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2020-01-25T23:49+0300
https://ria.ru/20200125/1563878620.html
В России ответили на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
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РИА Новости

В России ответили на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"

23:49 25.01.2020
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© Фото : МЗС УкраїниЗаместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
© Фото : МЗС України
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление замглавы украинского МИД Василия Боднара, обвинившего Москву в краже истории "Украины-Руси".
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила украинского дипломата уточнить даты начала и окончания существования "Украины-Руси", окрестив ее "Малороссийской Гипербореей".
Она также предложила Киеву в следующий раз "использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра"..
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Сенатор Франц Клинцевич назвал слова украинского замминистра "невежественной русофобией", а самого дипломата — неадекватным человеком.
"Это же надо сильно постараться, чтобы соединить в одну логическую цепочку никогда не существовавшее в истории государство "Украина-Русь" с причинами возникновения Второй мировой войны. Что называется, в огороде бузина, а в Киеве – дядька", — заявил Клинцевич.
Он также усомнился в возможности улучшения российско-украинских отношений в таких условиях.
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Депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал обвинения со стороны Киева "грязной шизофренической информационной войной" с целью "задвинуть в дальний угол" роль России в победе во Второй мировой войне. Он заявил, что Украиной управляют извне и отметил, что подобные высказывания звучат на протяжении 15 лет.
"Все, что сегодня им пишут — писали Порошенко, писали Климкину, (бывшему. — Прим. ред.) министру иностранных дел, и они это все зачитывали на различных ассамблеях, на различных международных форумах, обвиняя Россию в закулисных войнах, <...> стремлении поработить Европу. Чем больше и несуразней ложь, тем больше она поднимает и взбудораживает все мировое сообщество", — пояснил Водолацкий.
Он отметил, что даже если историю вымазать грязью, она всегда отмоется.
"Десятки, сотни граждан, в том числе Украины, знают, кто победил фашизм. Какие мы понесли затраты, восстанавливая народное хозяйство и Украины, и Польши, и Болгарии, и Чехии", — заключил депутат.
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Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы. Он утверждал, будто Россия "издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси". Кроме того, Боднар заявил, что Москва "приписывает себе чужие победы" и "перекладывает на других ответственность за преступления". После этого он выразил поддержку польскому сейму, обвинившему Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.

Мнение экспертов

Обвинения в адрес Москвы в краже истории "Украины-Руси", прозвучавшие из уст Бондара, являются пропагандистским заявлением в спекулятивных политических целях, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Так, заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что высказывание украинского дипломата "идет в русле недобросовестной интерпретации истории".
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По его словам, Бондар как минимум не учел, что Украина — бывшая советская республика и его поддержка обвинений польского сейма "выглядит в глазах тех же поляков глупо".
"Кроме того, я думаю, что поляки такую поддержку все равно не оценят и все равно претензии к Украине иметь будут, Бандеру они им за это не простят. <…>Так что такая попытка заигрывания с поляками вряд ли принесет какие-то дивиденды Украине", — сказал Жарихин.
Вице-президент Российской ассоциации европейских исследований Дмитрий Данилов, в свою очередь, расценивает заявление замглавы МИД Украины как пропагандистское.
"Это не политика, а пропаганда. Тем более заявление со стороны столь несерьезной фигуры. Как в известном фильме — "мало ли в Бразилии донов Педро", — сказал эксперт.
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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на тему истории. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну. А первый президент Леонид Кравчук рассказывал об "украинском княжестве", возникшем на триста лет раньше, чем Россия. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
В последние годы в отношениях Украины и Польши появилась напряженность, главным образом из-за вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Кроме того, в Польше ввели уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни, организованной украинскими националистами в 1943 году. В Киеве расценили такое решение как "антиукраинскую" акцию.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Василий БондарСитуация на УкраинеМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)МИД РФМИД УкраиныФранц КлинцевичВиктор ВодолацкийВ мире
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