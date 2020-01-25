Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T23:56+0300
https://ria.ru/20200125/1563878200.html
Поклонская обратилась к Зеленскому по-украински
https://cdn25.img.ria.ru/images/156088/99/1560889912_0:247:2463:1632_1036x0_80_0_0_23a445b05afe1f1650e2dc2058fae8f0.jpg
РИА Новости

Поклонская обратилась к Зеленскому по-украински

22:59 25.01.2020 (обновлено: 23:56 25.01.2020)
7335
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Соответствующий пост она опубликовала во "ВКонтакте".
Парламентарий призналась, что хочет стать российским послом на Украине, и пожелала Зеленскому, чтобы это когда-нибудь произошло. Она выразила уверенность, что украинский лидер хочет разрешить конфликт в Донбассе, наказать "наглого и вечно пьяного" Порошенко и разогнать "орды" нацистов. Поклонская предположила, что ему "просто не дают" решить эти задачи.
Депутат также напомнила про уголовное дело в отношении нее на Украине.
"Наверное, про него многие забыли, но я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко", — пояснила Поклонская.
Она призвала Зеленского вспомнить о ее пожелании при "задувании свечек".
"Мы изменим ее, выкинем эту "мертвечину" из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной", — добавила депутат.
В заключение Поклонская по-украински обратилась к Зеленскому, пожелав ему мира и добра.
Наталья Поклонская
24 января, 11:27
Поклонская предложила ООН составить "список исторических негодяев"
1951674347
Обсудить 8
Ситуация на УкраинеНаталья ПоклонскаяВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Прогиб засчитан
25 января, 23:07
APAlex Petroff
6000219
Не пора ли Няшу отправить на Украину ???
25 января, 23:04
Руслан Петров
6100217
Рекомендуем
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на северо-востоке Москвы
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Трубкины на море. Фото со страницы родственника в социальной сети ВКонтакте
Мать тройняшек, которую искал весь город, раскрыла правду
Автомобили скорой помощи
В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
В России ответили на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
Коза-мутант из Индии. Стоп-кадр из видео
В Индии родился козленок с "человеческим лицом"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
Пассажирский самолет в небе над Москвой
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет, сообщили СМИ
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Автомобиль скорой помощи
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
Президент Эстонии назвала Беллинсгаузена "нашим человеком"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Лента новостейМолния