Поклонская обратилась к Зеленскому по-украински

Парламентарий призналась, что хочет стать российским послом на Украине, и пожелала Зеленскому, чтобы это когда-нибудь произошло. Она выразила уверенность, что украинский лидер хочет разрешить конфликт в Донбассе, наказать "наглого и вечно пьяного" Порошенко и разогнать "орды" нацистов. Поклонская предположила, что ему "просто не дают" решить эти задачи.

Депутат также напомнила про уголовное дело в отношении нее на Украине.

"Наверное, про него многие забыли, но я напомню — по факту госпереворота и захвата власти Турчиновым, Яценюком, Порошенко", — пояснила Поклонская.

Она призвала Зеленского вспомнить о ее пожелании при "задувании свечек".

"Мы изменим ее, выкинем эту "мертвечину" из страны и восстановим дружеские отношения между Россией и Украиной", — добавила депутат.