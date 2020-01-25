Глава МИД Испании заверила Гуаидо в "полной поддержке"

МАДРИД, 25 янв - РИА Новости. Лидер венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласивший себя главой государства Лидер венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласивший себя главой государства Хуан Гуаидо в ходе европейского турне встретился в Мадриде с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей и получил заверения в его "полной поддержке".

Встреча проходила за закрытыми дверями в Доме Америки. "Оба обменялись точками зрения о тяжелом политическом, социальном и гуманитарном кризисе, который происходит в стране, и о путях, которые позволят Венесуэле вернуться к демократии, правовому государству и процветанию", - говорится в сообщении МИД Испании по итогам переговоров.

Гонсалес сообщила о полной поддержке Гуаидо со стороны правительства Испании, заявив о "желании …по мере возможностей способствовать созданию условий для проведения президентских выборов со всеми демократическими гарантиями", совместно с ЕС и контактной группой.

Мадрид стал очередной остановкой в ходе европейского турне Гуаидо. На этой неделе он побывал в Давосе, Брюсселе, Лондоне и Париже, встретился с рядом глав государств и правительств, в том числе Борисом Джонсоном, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, провёл переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Премьер Испании Педро Санчес не стал встречаться с лидером венесуэльской оппозиции. Помимо встречи с главой МИД Гуаидо посетил мэрию Мадрида, где градоначальник Хосе Луис Мартинес Алмейда вручил ему символические золотые ключи от города.

На митинге в связи с приездом Гуаидо на площади Пуэрта дель Соль собрались несколько тысяч человек, в основном выходцы из Венесуэлы. У многих были венесуэльские флаги и плакаты с требованием демократических преобразований и отставки президента Николаса Мадуро. Гуаидо прибыл через полтора часа после запланированного и пообещал собравшимся "не сдаваться" и "сражаться каждый день за демократию в Венесуэле". По официальным данным, в Испании живут 95 тысяч венесуэльцев (данные на январь 2019 года), по неофициальным эта цифра в три раза выше, поскольку многие приехавшие в Испанию венесуэльцы получили испанское гражданство.