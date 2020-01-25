Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-25T22:19+0300
https://ria.ru/20200125/1563877818.html
Глава МИД Испании заверила Гуаидо в "полной поддержке"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156314/12/1563141248_0:252:3068:1978_1036x0_80_0_0_5948567386286b455b27b02d6e58b721.jpg
РИА Новости

Глава МИД Испании заверила Гуаидо в "полной поддержке"

22:19 25.01.2020
689
© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкЛидер оппозиции Хуан Гуаидо
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 25 янв - РИА Новости. Лидер венесуэльской оппозиции, незаконно провозгласивший себя главой государства Хуан Гуаидо в ходе европейского турне встретился в Мадриде с министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лайей и получил заверения в его "полной поддержке".
Встреча проходила за закрытыми дверями в Доме Америки. "Оба обменялись точками зрения о тяжелом политическом, социальном и гуманитарном кризисе, который происходит в стране, и о путях, которые позволят Венесуэле вернуться к демократии, правовому государству и процветанию", - говорится в сообщении МИД Испании по итогам переговоров.
Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо в Каракасе. 5 января 2020 года
23 января, 08:00
США в Венесуэле проиграли, но не признают это до выборов
Гонсалес сообщила о полной поддержке Гуаидо со стороны правительства Испании, заявив о "желании …по мере возможностей способствовать созданию условий для проведения президентских выборов со всеми демократическими гарантиями", совместно с ЕС и контактной группой.
Мадрид стал очередной остановкой в ходе европейского турне Гуаидо. На этой неделе он побывал в Давосе, Брюсселе, Лондоне и Париже, встретился с рядом глав государств и правительств, в том числе Борисом Джонсоном, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, провёл переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Премьер Испании Педро Санчес не стал встречаться с лидером венесуэльской оппозиции. Помимо встречи с главой МИД Гуаидо посетил мэрию Мадрида, где градоначальник Хосе Луис Мартинес Алмейда вручил ему символические золотые ключи от города.
У кого, что бомбит. Майк Помпео пригрозил Венесуэле судьбой СССР
21 января, 15:45Акценты
У кого что бомбит. Майк Помпео пригрозил Венесуэле судьбой СССРПоследний день Помпеи для Венесуэлы так и не наступил, поэтому наступает Помпео. И вроде вместе со всеми пытался в Берлине примирить Ливию, но вернулся на свое полушарие и опять у него все – через задний двор.
На митинге в связи с приездом Гуаидо на площади Пуэрта дель Соль собрались несколько тысяч человек, в основном выходцы из Венесуэлы. У многих были венесуэльские флаги и плакаты с требованием демократических преобразований и отставки президента Николаса Мадуро. Гуаидо прибыл через полтора часа после запланированного и пообещал собравшимся "не сдаваться" и "сражаться каждый день за демократию в Венесуэле". По официальным данным, в Испании живут 95 тысяч венесуэльцев (данные на январь 2019 года), по неофициальным эта цифра в три раза выше, поскольку многие приехавшие в Испанию венесуэльцы получили испанское гражданство.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим. Испания признала Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы в феврале прошлого года.
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
21 января, 08:09
Помпео раскрыл детали плана США по смене власти в Венесуэле
18012728
Обсудить 2
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроМИД Испании‎ИспанияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США
Флаги Европейского союза и Великобритании
СМИ: ЕС планирует ввести санкции против Британии при нарушении Brexit
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Пассажирский самолет в небе над Москвой
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет, сообщили СМИ
Наталья Поклонская
Поклонская обратилась к Зеленскому по-украински
зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий
Украиной управляют извне, заявил депутат Госдумы
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин назвал хозяйствование в российской лесной сфере неэффективным
Саммит ЕС
Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
В России ответили на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
Франц Клинцевич
Клинцевич оценил слова украинского замминистра об "Украине-Руси"
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина у банды наркоторговцев
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
В Турции спасатели нашли под завалами двухлетнюю девочку
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Лента новостейМолния