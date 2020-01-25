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2020-01-26T04:11+0300
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Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
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РИА Новости

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине

21:43 25.01.2020 (обновлено: 04:11 26.01.2020)
111249
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
"Дело в том, что Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной. Что бы там ни говорили национал-патриоты, какие-то там, скажем, особенно преданные, как они делают вид, люди. Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно", — сказал первый президент в эфире телеканала "Прямой".
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Он добавил, что для Крыма нужна другая схема, однако когда она сработает, непонятно.
"А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не могу. Но то, что она сработает, я сейчас в это верю", — добавил Кравчук.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Руководство России неоднократно заявляло, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Москва называется "агрессором". Россия обвинения украинской стороны отвергает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеДонбассЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныКрымООНВ мире
Популярные комментарии
Пора уж глину сторожить, а он всё в сказки верит.
25 января, 21:50
LKLeopold Kudasov
8360001
Мы не откажемся от целостности.... бла-бла-бла. Что только Россия должна от нее отказываться, а Украине образование не позволяет? Что она сделала, чтобы Крым считался её частью? И не только Крым.
25 января, 21:53
nKnakis Kamakis
8541000
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