Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T21:02+0300
https://ria.ru/20200125/1563876437.html
Немецкое судно Alan Kurdi спасло почти 80 мигрантов в Средиземном море
https://cdn21.img.ria.ru/images/155754/53/1557545353_0:323:3067:2048_1036x0_80_0_0_f4557fa049e29ee8509f2e3b9c48fdd2.jpg
РИА Новости

Немецкое судно Alan Kurdi спасло почти 80 мигрантов в Средиземном море

21:02 25.01.2020
349
© AP Photo / Francisco GenticoМигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
© AP Photo / Francisco Gentico
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло 78 мигрантов в Средиземном море в ходе двух операций.
Организация отмечает, что в ходе первой операции с надувной лодки, которую начало затапливать, удалось спасти 62 человека. Среди спасенных восемь женщин и семь детей, самому младшему из которых шесть месяцев.
"Alan Kurdi обнаружил вторую лодку, терпящую бедствие, и спас еще 16 человек… Сейчас на борту 78 человек", - говорится в сообщении Sea-Eye, размещенном в Twitter.
По данным организации, три человека из 16 были сильно обезвожены, специалисты оказали им помощь на борту корабля.
Турецкое побережье
11 января, 23:46
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами
1012410
Обсудить 0
Средиземное мореВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина у банды наркоторговцев
зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий
Украиной управляют извне, заявил депутат Госдумы
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Глава МИД Испании заверила Гуаидо в "полной поддержке"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США
Франц Клинцевич
Клинцевич оценил слова украинского замминистра об "Украине-Руси"
Участники флешмоба Зачетка, проходящего в рамках празднования российского студенчества, на Университетской площади перед главным зданием МГУ
Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем
Пассажирский самолет в небе над Москвой
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет, сообщили СМИ
Легкомоторный самолет Tiger Moth
В Гватемале самолет разбился во время выполнения трюков
Спасатели у разрушенного в результате землетрясения здания на востоке Турции. 25 января 2020
Армения соболезнует Турции в связи с сильным землетрясением
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Во Франции считают низким риск распространения коронавируса в стране
Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
Медики будут дежурить в парижском аэропорту из-за коронавируса
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
В Турции спасатели нашли под завалами двухлетнюю девочку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о росте антисемитизма в мире
Саммит ЕС
Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Лента новостейМолния