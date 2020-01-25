Немецкое судно Alan Kurdi спасло почти 80 мигрантов в Средиземном море

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло 78 мигрантов в Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло 78 мигрантов в Средиземном море в ходе двух операций.

Организация отмечает, что в ходе первой операции с надувной лодки, которую начало затапливать, удалось спасти 62 человека. Среди спасенных восемь женщин и семь детей, самому младшему из которых шесть месяцев.

"Alan Kurdi обнаружил вторую лодку, терпящую бедствие, и спас еще 16 человек… Сейчас на борту 78 человек", - говорится в сообщении Sea-Eye, размещенном в Twitter.