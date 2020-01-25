Клинцевич оценил слова украинского замминистра об "Украине-Руси"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.​ Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности ​ Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал "невежественной русофобией" слова украинского замминистра Василия Боднара ​ о краже Россией истории "Украины-Руси".

Боднар​ в статье для интернет-газеты​ "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал​ Польшу​ объединиться против Москвы. Он утверждал, будто Россия "издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси", не уточняя, когда именно существовало такое государственное образование.

"Очень жаль, что на Украине ведают иностранными делами столь неадекватные люди. Это же надо сильно постараться, чтобы соединить в одну логическую цепочку никогда не существовавшее в истории государство "Украина-Русь" с причинами возникновения Второй мировой войны. Что называется, в огороде бузина, а в Киеве – дядька", - заявил РИА Новости Клинцевич.

Единственное, что объединяет эти пассажи – "невежественная русофобия", подчеркнул он.