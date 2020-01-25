В Сингапуре выявили еще три случая заражения коронавирусом

Люди в защитных масках в метро в Шанхае

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Власти Сингапура выявили еще три случая заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, сообщает газета Straits Times со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Ранее в СМИ сообщалось об одном заразившемся, 66-летнем жителе Уханя, который прибыл в Сингапур с группой из девяти человек в понедельник.

Вторым носителем вируса стал 37-летний сын первого заболевшего, прибывшего из Уханя. Еще одной заразившейся оказалась 53-летняя жительница Уханя, приехавшая в Сингапур как туристка. Четвертый случай заражения был подтвержден в субботу, носителем вируса стал 36-летний житель Уханя, который 22 января прибыл в Сингапур со своей семьей.

Отмечается, что состояние всех пациентов стабильное.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.