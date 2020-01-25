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В Сингапуре выявили еще три случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Сингапуре выявили еще три случая заражения коронавирусом

20:36 25.01.2020
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© REUTERS / Aly SongЛюди в защитных масках в метро в Шанхае
Люди в защитных масках в метро в Шанхае
© REUTERS / Aly Song
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Власти Сингапура выявили еще три случая заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, сообщает газета Straits Times со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Ранее в СМИ сообщалось об одном заразившемся, 66-летнем жителе Уханя, который прибыл в Сингапур с группой из девяти человек в понедельник.
Вторым носителем вируса стал 37-летний сын первого заболевшего, прибывшего из Уханя. Еще одной заразившейся оказалась 53-летняя жительница Уханя, приехавшая в Сингапур как туристка. Четвертый случай заражения был подтвержден в субботу, носителем вируса стал 36-летний житель Уханя, который 22 января прибыл в Сингапур со своей семьей.
Отмечается, что состояние всех пациентов стабильное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.
Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек, 39 выздоровели и выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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