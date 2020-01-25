В Китае назвали приоритетом не допустить распространения коронавируса

Покупатели выбирают продукты в супермаркете в Пекине, Китай. 25 января 2020

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК в ходе совещания в субботу подчеркнул, что в ситуации с новым Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК в ходе совещания в субботу подчеркнул, что в ситуации с новым коронавирусом приоритетом является недопущение его дальнейшего распространения, а также эффективная изоляция и лечение заболевших.

В состав ПК Политбюро входят председатель КНР Си Цзиньпин , премьер Госсовета Ли Кэцян, вице-премьеры Ван Ян и Хань Чжэн, председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, а также член Секретариата ЦК КПК Ван Хунин.

"Профилактика и борьба с распространением заболевания в провинции Хубэй и в Ухане имеют огромное значение. Провинция Хубэй должна сделать приоритетной работу по профилактике и борьбе с распространением заболевания, принять еще более строгие меры, предотвратить распространение заболевания в провинции и выход за ее пределы", - указано в заявлении.

Помимо этого следует поместить всех пациентов в централизованный карантин на лечение, а для всех, кто вступал с зараженными в тесный контакт, ввести медицинское наблюдение на дому, строго контролировать всех, кто покидает Ухань или приезжает в город, "решительно препятствовать распространению эпидемии".

Все другие провинции, как подчеркнули в Политбюро, должны усилить эпидемиологический надзор и профилактику распространения заболевания, строго изолировать зараженных, тщательно проверять все случаи с подозрением на заражение. Все населенные пункты вне зависимости от размера должны сохранять высокую бдительность, составлять план действий в чрезвычайных ситуациях и готовиться к реагированию, а при появлении угрозы немедленно начинать действовать. Жителям страны рекомендуется избегать массовых скоплений людей.

В заявлении руководство КПК отмечает первоочередную необходимость эффективного лечения всех пациентов, для этого следует объединить все ресурсы и рационально их использовать, постоянно улучшать методы диагностики и лечения, использовать как китайскую, так и западную медицину, ни в коем случае не допускать, чтобы из-за проблем с расходами на лечение возникали задержки в оказании помощи, следует усилить надзор за утилизацией птицы и диких животных, особенно на рынках и в супермаркетах.