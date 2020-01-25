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https://ria.ru/20200125/1563875481.html
В Китае назвали приоритетом не допустить распространения коронавируса
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РИА Новости

В Китае назвали приоритетом не допустить распространения коронавируса

20:30 25.01.2020
6534
© REUTERS / Thomas PeterПокупатели выбирают продукты в супермаркете в Пекине, Китай. 25 января 2020
Покупатели выбирают продукты в супермаркете в Пекине, Китай. 25 января 2020
© REUTERS / Thomas Peter
ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК в ходе совещания в субботу подчеркнул, что в ситуации с новым коронавирусом приоритетом является недопущение его дальнейшего распространения, а также эффективная изоляция и лечение заболевших.
В состав ПК Политбюро входят председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета Ли Кэцян, вице-премьеры Ван Ян и Хань Чжэн, председатель ПК ВСНП Ли Чжаньшу, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, а также член Секретариата ЦК КПК Ван Хунин.
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
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Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 1372 человек
"Профилактика и борьба с распространением заболевания в провинции Хубэй и в Ухане имеют огромное значение. Провинция Хубэй должна сделать приоритетной работу по профилактике и борьбе с распространением заболевания, принять еще более строгие меры, предотвратить распространение заболевания в провинции и выход за ее пределы", - указано в заявлении.
Помимо этого следует поместить всех пациентов в централизованный карантин на лечение, а для всех, кто вступал с зараженными в тесный контакт, ввести медицинское наблюдение на дому, строго контролировать всех, кто покидает Ухань или приезжает в город, "решительно препятствовать распространению эпидемии".
Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
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"Тяжело отличить". Названы симптомы коронавируса из Китая
Все другие провинции, как подчеркнули в Политбюро, должны усилить эпидемиологический надзор и профилактику распространения заболевания, строго изолировать зараженных, тщательно проверять все случаи с подозрением на заражение. Все населенные пункты вне зависимости от размера должны сохранять высокую бдительность, составлять план действий в чрезвычайных ситуациях и готовиться к реагированию, а при появлении угрозы немедленно начинать действовать. Жителям страны рекомендуется избегать массовых скоплений людей.
В заявлении руководство КПК отмечает первоочередную необходимость эффективного лечения всех пациентов, для этого следует объединить все ресурсы и рационально их использовать, постоянно улучшать методы диагностики и лечения, использовать как китайскую, так и западную медицину, ни в коем случае не допускать, чтобы из-за проблем с расходами на лечение возникали задержки в оказании помощи, следует усилить надзор за утилизацией птицы и диких животных, особенно на рынках и в супермаркетах.
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
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Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
Согласно последним данным, число заразившихся новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1372, скончался 41 человек, 39 выздоровели и выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
Скрытая угроза: вспышка нового коронавируса в Китае
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанк

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

В Центральном госпитале города Ухань
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

Сотрудники аэропорта следят за тепловым сканером в международном аэропорту Манила имени Ниноя Акино
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.

Рабочие демонтируют украшения в Пекине
3 из 13

На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© REUTERS / China News Service

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

Люди в масках стоят в очереди в магазин в Ухане
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
© AP Photo / Ahn Young-joon

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dake Kang

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
© AP Photo / Kin Cheung

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

Пассажиры на вокзале в Гонконге
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
© REUTERS / China Daily

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

Производство защитных масок на фабрике в Ханьдане, провинция Хэбэй
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
© AP Photo / Ahn Young-joon

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© REUTERS / Murad Sezer

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / China Daily

При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

Проверка температуры тела пассажиров на станции в Ухане
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

Китайская туристка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
1 из 13

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря.

© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
Перейти в фотобанк
2 из 13

Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV.

© REUTERS / Eloisa Lopez
3 из 13

На сегодняшний день число заболевших в Китае превысило 830, Для 26 пациентов вирус оказался смертельным.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
4 из 13

В Ухане ввели карантин. Общественный транспорт не работает, въезд в город и выезд из него запрещены.

© REUTERS / China News Service
5 из 13

В провинции Хубей, где находится очаг вируса, и в китайской столице объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем.

© AP Photo / Ahn Young-joon
6 из 13

Власти Китая подтвердили, что новый коронавирус передается от человека к человеку.

© AP Photo / Dake Kang
7 из 13

Вирус распространился за пределы страны. Случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.

© AP Photo / Kin Cheung
8 из 13

Всемирная организация здравоохранения посоветовала всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса.

© REUTERS / China Daily
9 из 13

Авиавласти Китая уведомили перевозчиков о необходимости следить за ситуацией и при необходимости сокращать рейсы в Ухань.

© AP Photo / Ahn Young-joon
10 из 13

Роспотребнадзор рекомендовал туристам воздержаться от поездок в Китай.

© REUTERS / Murad Sezer
11 из 13

При первых признаках заболевания специалисты советует обращаться за медицинской помощью и не лечиться самим.

© REUTERS / China Daily
12 из 13

В России подозрения на заражение пока не подтвердились.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/File Photo
13 из 13

Проверки на всех въездах в страну усилили. Пассажиры, прилетевшие из Китая, проходят дополнительный эпидемиологический контроль.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаСи ЦзиньпинКитайУханьВ мире
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