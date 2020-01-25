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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-25T20:10+0300
https://ria.ru/20200125/1563875141.html
Для выхода мирных жителей в Идлибе организовали три гумкоридора
https://cdn24.img.ria.ru/images/154851/42/1548514201_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10c38dc4b256de6ed1a5ef8a69e1e07f.jpg
РИА Новости

Для выхода мирных жителей в Идлибе организовали три гумкоридора

20:10 25.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор провинции Идлиб
Сирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три гуманитарных коридора организовано для выхода мирных жителей в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Хама из-за развязывания террористической группировкой боевых действий, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.
По его словам, из-за развязывания террористической группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам"* боевых действий возникла угроза безопасности мирных жителей.
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"В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама", - сказал Боренков.
Он добавил, что пункты пропуска будут работать круглосуточно. Там оборудованы места оказания неотложной медпомощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, кроме того, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииЦентр по примирению в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)СирияРоссияВ мире
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