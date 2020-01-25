Для выхода мирных жителей в Идлибе организовали три гумкоридора

"В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама", - сказал Боренков.

Он добавил, что пункты пропуска будут работать круглосуточно. Там оборудованы места оказания неотложной медпомощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, кроме того, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы.