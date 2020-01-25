Для выхода мирных жителей в Идлибе организовали три гумкоридора

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Три гуманитарных коридора организовано для выхода мирных жителей в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб и Хама из-за развязывания террористической группировкой боевых действий, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков.
По его словам, из-за развязывания террористической группировкой "Хайат Тахрир Аш-Шам"* боевых действий возникла угроза безопасности мирных жителей.
"В целях предотвращения гибели гражданского населения российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими правительственными войсками и местными органами власти организовано функционирование трех гуманитарных коридоров в районах населенных пунктов Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама", - сказал Боренков.
Он добавил, что пункты пропуска будут работать круглосуточно. Там оборудованы места оказания неотложной медпомощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, кроме того, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии