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В петербургской многоэтажке загорелись электрощитки на четырех этажах
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РИА Новости

В петербургской многоэтажке загорелись электрощитки на четырех этажах

19:58 25.01.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в Санкт-Петербурге
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Порядка 60 человек эвакуировали из жилого дома в Санкт-Петербурге из-за возгорания электрощитов, сообщает городское ГУ МЧС.
Возгорание электрооборудования произошло в 9-этажном жилом доме на проспекте Просвещения.
"Было эвакуировано 60 человек. Горели щитки с 1-го по 4-й этаж", - говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали, пожар ликвидирован.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС 9 единиц техники и 44 человека.
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