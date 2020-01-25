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В работе Facebook произошел сбой
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РИА Новости

В работе Facebook произошел сбой

19:40 25.01.2020 (обновлено: 19:44 25.01.2020)
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© AP Photo / dapd, Joerg KochЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook
© AP Photo / dapd, Joerg Koch
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, перебои начались около 16.00 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Франции, Польше, Бельгии и Великобритании.
По данным Downdetector, 69% пользователей жалуются на проблемы с новостной лентой, 15% - на полное отключение соцсети, 14% - на проблемы с авторизацией/
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.
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