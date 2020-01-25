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Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну
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РИА Новости

Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну

18:44 25.01.2020
57448
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
"Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране — за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней", — написал парламентарий в твиттере.
Пушков также напомнил о восстановлении разрушенной немцами в годы войны польской экономики и подчеркнул, что Варшава находится в "неоплатном" долгу перед Москвой.
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Требования Варшавы

По итогам Потсдамской конференции, Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии. Однако по соглашению Москвы и Варшавы они прекратились с 1954 года.
Тем не менее, в октябре 2018 года Анджей Дуда заявил, что вопрос возмещения ущерба со стороны Германии все еще открыт. Парламентская группа по репарациям во главе с Аркадиушем Муларчиком оценила ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в более чем триллион долларов. В Берлине на это ответили, что уже выплатили крупные репарации и больше ничего платить не будут.
Кроме того, польские власти выдвигали претензии и к России, так как, по их мнению, Польша отказалась от выплат из ГДР под давлением Советского Союза. Российские политики отмечали, что никаких репараций от Москвы Варшава не получит, потому что у нее нет на это прав.
На прошлой неделе польский МИД предъявил права на некоторые произведения искусства, хранящиеся в России. Владимир Мединский, исполнявший на тот момент обязанности министра, заявил, что вопрос о возвращении культурных ценностей для России не стоит, а перемещенные в осуществление компенсаторной реституции произведения искусства — это достояние страны.
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Алексей ПушковЯрослав КачиньскийПольшаРоссияВ мире
Популярные комментарии
Более миллиона поляков воевали в ВОВ против СССР, грабили и убивали советских людей. Потребовать от поляков компенсацию
25 января, 19:25
Ю.Юрий .
17510301
Вообще пора бы уже посчитать и выставить счет всем кого СССР освободил от нацистской Германии. Причем потенциальным жертвам Гитлера тоже можно прикинуть ущерб за задержу открытия второго фронта.
25 января, 19:32
AMAlexandr M
16100001
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