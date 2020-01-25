Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Сенатор Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление польского политика Ярослава Качиньского о том, что Москва должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

"Какие компенсации и за какой ущерб?! Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране — за освобождение от Гитлера, стоившее нам 600 000 жизней", — написал парламентарий в твиттере

Пушков также напомнил о восстановлении разрушенной немцами в годы войны польской экономики и подчеркнул, что Варшава находится в "неоплатном" долгу перед Москвой.

Требования Варшавы

По итогам Потсдамской конференции, Польша получала репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии. Однако по соглашению Москвы и Варшавы они прекратились с 1954 года.

Тем не менее, в октябре 2018 года Анджей Дуда заявил, что вопрос возмещения ущерба со стороны Германии все еще открыт. Парламентская группа по репарациям во главе с Аркадиушем Муларчиком оценила ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в более чем триллион долларов. В Берлине на это ответили, что уже выплатили крупные репарации и больше ничего платить не будут.

Кроме того, польские власти выдвигали претензии и к России, так как, по их мнению, Польша отказалась от выплат из ГДР под давлением Советского Союза. Российские политики отмечали, что никаких репараций от Москвы Варшава не получит, потому что у нее нет на это прав.