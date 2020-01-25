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Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" стартовал в Екатеринбурге
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РИА Новости

Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" стартовал в Екатеринбурге

18:36 25.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова Информационный стенд конкурса управленцев "Лидеры России" в Сочи
 Информационный стенд конкурса управленцев Лидеры России в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – для участников из Уральского федерального округа открылся в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Как сообщил руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, по итогам контрольного тестирования, которое состоялось 24 января, в полуфинал конкурса в УрФО вышли 262 участника.
Из них 119 полуфиналистов представляют Свердловскую область, 48 – Тюменскую область, 46 – Челябинскую область, 21 - ХМАО-Югру, 25 - ЯНАО, еще три полуфиналиста приехали из Курганской области.
"В этом году от округа было подано почти 22 тысячи заявок – практически каждая десятая от общего объема регистраций. Выход в полуфинал при такой высокой конкуренции – это уже повод для гордости", – подчеркнул Комиссаров.
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Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, прошли встречи с партнерами конкурса – ПАО "Россети", "Интер РАО" и НЛМК. Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в УрФО, провели с конкурсантами собеседования.
Конкурсанты за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от округа, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".
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"Лидеры России"Алексей КомиссаровЕкатеринбургОбразование - ОбществоОбщество
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