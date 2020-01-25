Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" стартовал в Екатеринбурге

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Региональный полуфинал конкурса Региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – для участников из Уральского федерального округа открылся в Екатеринбурге , сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Как сообщил руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров, по итогам контрольного тестирования, которое состоялось 24 января, в полуфинал конкурса в УрФО вышли 262 участника.

Из них 119 полуфиналистов представляют Свердловскую область, 48 – Тюменскую область, 46 – Челябинскую область, 21 - ХМАО-Югру, 25 - ЯНАО, еще три полуфиналиста приехали из Курганской области.

"В этом году от округа было подано почти 22 тысячи заявок – практически каждая десятая от общего объема регистраций. Выход в полуфинал при такой высокой конкуренции – это уже повод для гордости", – подчеркнул Комиссаров.

Конкурс для лидеров России

Накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, прошли встречи с партнерами конкурса – ПАО "Россети", "Интер РАО" и НЛМК. Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в УрФО, провели с конкурсантами собеседования.