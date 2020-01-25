Жириновский рассказал о всемирной "тихой" гражданской войне

"Уже сталкиваются не… государство и государство, сталкиваются цивилизации. Уже идёт всемирная гражданская война, но тихая, спокойна, не бомбя", - сказал Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций, учредителем которого он является.‬