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Жириновский рассказал о всемирной "тихой" гражданской войне
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РИА Новости

Жириновский рассказал о всемирной "тихой" гражданской войне

18:16 25.01.2020
10513
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что во всем мире идет "тихая" гражданская война.
"Уже сталкиваются не… государство и государство, сталкиваются цивилизации. Уже идёт всемирная гражданская война, но тихая, спокойна, не бомбя", - сказал Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций, учредителем которого он является.‬
Лидер ЛДПР пояснил, что, по его мнению, вся мировая политика сегодня ведет к столкновению цивилизаций: "гудит" Ближний Восток - мусульманская цивилизация; война на Украине, которая касается и России, затрагивает православную цивилизацию. "Все бунтуют", - подчеркнул политик. ‬
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияОбщество
Популярные комментарии
Чушь . Воюют олигархи с народом , точнее грабят народ.
25 января, 18:27
Василий Алибабаевич
12101110
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