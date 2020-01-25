Жириновский рассказал о всемирной "тихой" гражданской войне

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что во всем мире идет "тихая" гражданская война.
"Уже сталкиваются не… государство и государство, сталкиваются цивилизации. Уже идёт всемирная гражданская война, но тихая, спокойна, не бомбя", - сказал Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций, учредителем которого он является.
Лидер ЛДПР пояснил, что, по его мнению, вся мировая политика сегодня ведет к столкновению цивилизаций: "гудит" Ближний Восток - мусульманская цивилизация; война на Украине, которая касается и России, затрагивает православную цивилизацию. "Все бунтуют", - подчеркнул политик.