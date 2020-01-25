Трутнев поручил разработать в ДФО меры безопасности от коронавируса

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев поручил Роспотребнадзору , пограничной службе ФСБ России и главам регионов Дальнего Востока разработать комплекс мер по защите населения от нового коронавируса, сообщает пресс-служба аппарата Трутнева.

"Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзору), пограничной службе ФСБ России обеспечить совместно с главами дальневосточных регионов безопасность приграничных территорий Дальнего Востока в связи с распространением коронавирусной инфекции на севере Китайской Народной Республики и разработать комплекс превентивных мер по защите населения", - говорится в сообщении.

Доклад о ситуации и принятых мерах будет сделан в трехдневный срок, добавляет пресс-служба.