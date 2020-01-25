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Си Цзиньпин поблагодарил всех медиков Китая, борющихся с коронавирусом
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РИА Новости

Си Цзиньпин поблагодарил всех медиков Китая, борющихся с коронавирусом

17:47 25.01.2020 (обновлено: 18:10 25.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступает на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. 5 июня 2019
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступает на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на совещании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК в субботу поблагодарил всех медицинских работников, которые в последние недели борются с новым типом коронавируса, число жертв которого превысило уже 40 человек.
"От имени ЦК КПК председатель Си Цзиньпин выразил искреннюю благодарность медицинским работникам по всей стране, которые "на передовой" мужественно сражаются с распространением заболевания", - говорится в распространенном по итогам совещания заявлении.
Китайский лидер выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.
"Вся партия, вся армия и весь многонациональный народ нашей страны вместе с вами, они ваша поддержка и опора", - добавил он.
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Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо укреплять скоординированную работу по профилактике и контролю распространения заболевания, активизировать работу по обеспечению непрерывных необходимых лекарственных препаратов и других товаров, усиливать защиту медицинского персонала, обеспечивать общественную стабильность.
Врачи в Ухане вплоть до этих выходных своими силами пытались справиться с распространением заболевания, только в пятницу вечером стало известно, что в город уже прибыли 450 военных медиков, в том числе и специалисты, которые боролись с эпидемиями атипичной пневмонии (SARS) и Эболы. В субботу государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам.
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В субботу утром стало известно, что впервые от нового типа коронавируса в Китае скончался врач, им стал 62-летний отоларинголог Лян Удун. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что количество зараженных медиков значительно больше, чем официальные цифры. По словам одного из источников, "почти в каждой крупной больнице Уханя вы найдете зараженных медиков, и их число точно выше 15".
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.
За пределами материкового Китая пять случаев заражения были зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване, четыре - в Таиланде (двое пациентов уже выписаны), два - в Японии (один пациент выписан), два - в Южной Корее, два - в США, три - во Вьетнаме, три - Сингапур, один - в Непале, три - во Франции, четыре - в Австралии.
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Распространение нового коронавирусаСи ЦзиньпинКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Да на них сегодня весь Мир «молится»... Хотя бы остановили эпидемию!
25 января, 18:40
VVVitaliy V
701003
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