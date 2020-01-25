Си Цзиньпин поблагодарил всех медиков Китая, борющихся с коронавирусом

ПЕКИН, 25 янв – РИА Новости. Председатель КНР Председатель КНР Си Цзиньпин на совещании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК в субботу поблагодарил всех медицинских работников, которые в последние недели борются с новым типом коронавируса, число жертв которого превысило уже 40 человек.

"От имени ЦК КПК председатель Си Цзиньпин выразил искреннюю благодарность медицинским работникам по всей стране, которые "на передовой" мужественно сражаются с распространением заболевания", - говорится в распространенном по итогам совещания заявлении.

Китайский лидер выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

"Вся партия, вся армия и весь многонациональный народ нашей страны вместе с вами, они ваша поддержка и опора", - добавил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что необходимо укреплять скоординированную работу по профилактике и контролю распространения заболевания, активизировать работу по обеспечению непрерывных необходимых лекарственных препаратов и других товаров, усиливать защиту медицинского персонала, обеспечивать общественную стабильность.

Врачи в Ухане вплоть до этих выходных своими силами пытались справиться с распространением заболевания, только в пятницу вечером стало известно, что в город уже прибыли 450 военных медиков, в том числе и специалисты, которые боролись с эпидемиями атипичной пневмонии (SARS) и Эболы. В субботу государственный комитет по вопросам здравоохранения направил в изолированный из-за вспышки коронавируса Ухань 1230 врачей на помощь местным медикам.

В субботу утром стало известно, что впервые от нового типа коронавируса в Китае скончался врач, им стал 62-летний отоларинголог Лян Удун. Ранее газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что количество зараженных медиков значительно больше, чем официальные цифры. По словам одного из источников, "почти в каждой крупной больнице Уханя вы найдете зараженных медиков, и их число точно выше 15".

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.