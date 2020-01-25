Экс-главу петербургского "Метростроя" отпустили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.

"Суд изменил меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Срок меры - 6.02.2020", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее Дзержинский городской суд арестовал Александрова на два месяца. На суде адвокат просил избрать ему домашний арест или залог в виде нежилого помещения стоимостью 25 миллионов рублей.

Как полагает следствие, в ноябре 2017 года Николай Александров вместе с директором управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олегом Кузьменко и директором ООО "Безопасные технологии и развитие" Анатолием Болотовым похитил деньги "Метростроя", заключив фиктивный договор на поставку сырья под видом исполнения госконтрактов. Предварительно ущерб от их действий составил не менее 178 миллионов рублей.