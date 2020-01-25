Экс-главу петербургского "Метростроя" отпустили под домашний арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил ходатайство защиты бывшего гендиректора петербургского ОАО "Метрострой" Николая Александрова, обвиняемого в растрате с ущербом в 178 миллионов рублей, и отпустил его под домашний арест, сообщили объединённой пресс-службе судов города.
"Суд изменил меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест. Срок меры - 6.02.2020", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Ранее Дзержинский городской суд арестовал Александрова на два месяца. На суде адвокат просил избрать ему домашний арест или залог в виде нежилого помещения стоимостью 25 миллионов рублей.
Как полагает следствие, в ноябре 2017 года Николай Александров вместе с директором управления производственно-технологической комплектации - филиала ОАО "Метрострой" Олегом Кузьменко и директором ООО "Безопасные технологии и развитие" Анатолием Болотовым похитил деньги "Метростроя", заключив фиктивный договор на поставку сырья под видом исполнения госконтрактов. Предварительно ущерб от их действий составил не менее 178 миллионов рублей.
Также суд заключил под стражу на два месяца Олега Кузьменко и Анатолия Болотова, который 9 декабря пытался вылететь в Израиль и был задержан в аэропорту Пулково.
10 декабря 2019, 23:14Гендиректора петербургского "Метростроя" арестовали по делу о растрате