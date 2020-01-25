2020-01-25T17:40+0300
2020-01-25T17:40+0300
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Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения
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РИА Новости
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РИА Новости
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Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения
АНКАРА, 25 янв - РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган
, который находится в восточной провинции Элязыг, наиболее пострадавшей от произошедшего в пятницу землетрясения, обещал оказать поддержку пострадавшим от стихийного бедствия.
2020-01-25T17:40+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=92091021&type=mp4
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Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения
АНКАРА, 25 янв - РИА Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган
, который находится в восточной провинции Элязыг, наиболее пострадавшей от произошедшего в пятницу землетрясения, обещал оказать поддержку пострадавшим от стихийного бедствия.
"Нам удалось извлечь много людей из-под завалов. Мы будем делать все, что от нас зависит. Никого не оставим без еды и без крова", - сказал Эрдоган на месте в районе спасательных работ в городе Элязыг. Трансляцию вел телеканал NTV
.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.