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2020-01-25T17:40+0300
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Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения
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РИА Новости
Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения
АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, который находится в восточной провинции Элязыг, наиболее пострадавшей от произошедшего в пятницу землетрясения, обещал оказать поддержку пострадавшим от стихийного бедствия.
2020-01-25T17:40+0300
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PT1M01S

Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения

17:40 25.01.2020
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© Sputnik / Sertaç KayarПоследствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© Sputnik / Sertaç Kayar
АНКАРА, 25 янв - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, который находится в восточной провинции Элязыг, наиболее пострадавшей от произошедшего в пятницу землетрясения, обещал оказать поддержку пострадавшим от стихийного бедствия.
"Нам удалось извлечь много людей из-под завалов. Мы будем делать все, что от нас зависит. Никого не оставим без еды и без крова", - сказал Эрдоган на месте в районе спасательных работ в городе Элязыг. Трансляцию вел телеканал NTV.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение на востоке ТурцииВ мире
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