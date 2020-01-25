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МИД Украины обвинил Россию в краже истории
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РИА Новости

МИД Украины обвинил Россию в краже истории

16:51 25.01.2020 (обновлено: 21:22 25.01.2020)
44733
© Фото : МЗС УкраїниЗаместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
© Фото : МЗС України
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы. Об этом он написал в статье для интернет-газеты "Зеркало недели".

"Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси", — пишет Бондар, не уточняя, когда именно существовало такое территориальное образование.

Он утверждает, будто Россия "приписывает себе чужие победы" и "перекладывает на других ответственность за преступления". После этого он выразил поддержку польскому сейму, обвинившему Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну. А первый президент Леонид Кравчук рассказывал об "украинском княжестве", возникшем на триста лет раньше, чем Россия. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
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В последние годы в отношениях Украины и Польши появилась напряженность, главным образом из-за вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Кроме того, в Польше ввели уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни, организованной украинскими националистами в 1943 году. В Киеве расценили такое решение как "антиукраинскую" акцию.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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154731086981
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Василий БоднарСитуация на УкраинеМИД УкраиныПольшаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Та шо он несёт? Какая там история у страны Украина?!
25 января, 16:57
Naum Vygodsky
11560003
Украина-Русь?!))))))тов.Ленин плохо вы боролись с безграмотностью на территории незалэжной
25 января, 17:03
APAlex Petroff
95150101
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