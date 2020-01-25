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В Афганистане начали проверять авиапассажиров на коронавирус
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РИА Новости

В Афганистане начали проверять авиапассажиров на коронавирус

16:51 25.01.2020 (обновлено: 16:55 25.01.2020)
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© REUTERS / Murad SezerПассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
© REUTERS / Murad Sezer
Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Афганские власти начали контролировать состояние пассажиров, прибывающих в аэропорты страны, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, передает телеканал Tolo News со ссылкой на минздрав.
Одной из причин беспокойства, отмечают афганские чиновники, стала географическая близость Китая и Афганистана: у этих государств общая граница. Каждую неделю из одной страны в другую ездят десятки пассажиров. Минздрав Афганистана, тем не менее, уточнил, что до настоящего времени медики не зафиксировали ни одного случая заражения вирусом в стране.
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"Министерство здравоохранения начало выполнять программу по повышению осведомленности населения, привело в действие систему осмотра и оповещений (о заболеваниях - ред.)… Министр здравоохранения назначил группу по наблюдению в аэропортах, куда прибывают международные рейсы, для осмотра пассажиров", - цитирует канал представителя минздрава Низамуддина Джалиля.
Он также указал, что специалисты поместят в карантин авиапассажиров, у которых обнаружится жар и кашель.
При этом в аэропорту афганской столицы сообщили СМИ, что оттуда в Китай летает лишь один рейс: раз в неделю самолет отправляется из Кабула в китайский город Урумчи на северо-западе страны. Пассажиры, кроме этого рейса, пользуются другими способами добраться до КНР - через Дели, Дубай или Исламабад.
Между тем некоторым афганским студентам, которые учатся в Китае, врачи посоветовали носить защитные маски и избегать посещения общественных мест.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
За пределами материкового Китая случаи заражения были зафиксированы, в частности, в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии.
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