В Афганистане начали проверять авиапассажиров на коронавирус

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула

Пассажиры из Китая проходят через пункт термического досмотра в международном аэропорту Стамбула

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Афганские власти начали контролировать состояние пассажиров, прибывающих в аэропорты страны, чтобы предотвратить Афганские власти начали контролировать состояние пассажиров, прибывающих в аэропорты страны, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса , передает телеканал Tolo News со ссылкой на минздрав.

Одной из причин беспокойства, отмечают афганские чиновники, стала географическая близость Китая и Афганистана : у этих государств общая граница. Каждую неделю из одной страны в другую ездят десятки пассажиров. Минздрав Афганистана, тем не менее, уточнил, что до настоящего времени медики не зафиксировали ни одного случая заражения вирусом в стране.

"Министерство здравоохранения начало выполнять программу по повышению осведомленности населения, привело в действие систему осмотра и оповещений (о заболеваниях - ред.)… Министр здравоохранения назначил группу по наблюдению в аэропортах, куда прибывают международные рейсы, для осмотра пассажиров", - цитирует канал представителя минздрава Низамуддина Джалиля.

Он также указал, что специалисты поместят в карантин авиапассажиров, у которых обнаружится жар и кашель.

При этом в аэропорту афганской столицы сообщили СМИ, что оттуда в Китай летает лишь один рейс: раз в неделю самолет отправляется из Кабула в китайский город Урумчи на северо-западе страны. Пассажиры, кроме этого рейса, пользуются другими способами добраться до КНР - через Дели, Дубай или Исламабад.

Между тем некоторым афганским студентам, которые учатся в Китае, врачи посоветовали носить защитные маски и избегать посещения общественных мест.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.