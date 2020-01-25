На юге Москвы из шахты лифта спасли кошку

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты, спасли на юге Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты, спасли на юге Москвы , сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Четверо суток в жилом доме на улице Орджоникидзе местная кошечка была забаррикадирована на подоконнике окна за металлической сеткой лифтовой шахты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пробраться туда жители дома не могли. Для спасения животного они обратились в управляющую компанию, к сотрудникам аварийной службы и волонтерам. Совместными усилиями им удалось вызволить кошку.