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На юге Москвы из шахты лифта спасли кошку
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РИА Новости

На юге Москвы из шахты лифта спасли кошку

16:47 25.01.2020 (обновлено: 20:26 25.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКошка на территории парка в Горячем Ключе
Кошка на территории парка в Горячем Ключе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Кошку, которая четыре дня не могла выбраться из лифтовой шахты, спасли на юге Москвы, сообщили РИА Новости в столичном департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Четверо суток в жилом доме на улице Орджоникидзе местная кошечка была забаррикадирована на подоконнике окна за металлической сеткой лифтовой шахты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пробраться туда жители дома не могли. Для спасения животного они обратились в управляющую компанию, к сотрудникам аварийной службы и волонтерам. Совместными усилиями им удалось вызволить кошку.
"Лифт был остановлен на нужном этаже и в нужном положении, чтобы спасатель смог подобраться к окну, разрезать сетку с минимальным ущербом и вытащить узницу", - рассказали в департаменте.
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