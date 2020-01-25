Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T16:45+0300
https://ria.ru/20200125/1563869378.html
Клинцевич прокомментировал требования Польши о репарациях от России
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/112964/96/1129649670_0:157:2822:1744_1036x0_80_0_0_411b2dbc4a42dea5d50f7b8e7b37eb2c.jpg
РИА Новости

Клинцевич прокомментировал требования Польши о репарациях от России

16:45 25.01.2020
2651
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал кощунственным и оскорбительным заявление Польши о компенсациях от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил в интервью таблоиду Bild, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
"Польша не имеет не только каких-либо юридических прав на получение репараций от России. В человеческом, нравственном плане заявление лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского противоестественно. Более того: оно кощунственно, оскорбительно, прежде всего, для польского народа. Получается, что мы должны еще заплатить за то, что ценой жизни почти 600 тысяч советских воинов освободили Польшу от фашистов, избавили поляков как нацию от физического уничтожения", - написал он в своем аккаунте в Facebook.
Клинцевич добавил, что жизнь каждого советского солдата, отданная за освобождение Польши, бесценна. "Никаких сокровищ мира не хватит, чтобы расплатиться с нами за то, что 75 лет назад мы спасли не только Польшу, но все человечество", - написал он.
Президент Польши Анджей Дуда на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 12 июля 2018
23 января, 19:50
Дуда не пожалел, что проигнорировал форум памяти холокоста
Ранее в РФ на такие претензии со стороны Польши заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
Кроме того, недавно МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства в РФ. На что исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В ходе послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Освобождение советскими войсками узников немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, Освенцим (Польша)
23 января, 05:59
Историк удивился из-за слов премьера Польши о Второй мировой войне
10622014
Обсудить 1
Вторая мировая война (1939-1945)Франц КлинцевичЯрослав КачиньскийПольшаВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
МИД Украины обвинил Россию в краже истории
Район Минато и Радужный мост в Токио
Посольство России прокомментировало ситуацию с торгпредством в Японии
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну
Центр города в Варшаве, Польша
В Польше возмутились заявлением представителя ЕК о верховенстве права
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Белавиа
СМИ: с незапланированно севшего в Гродно лайнера сняли шесть человек
Круизный суперлайнер MSC Splendida у пирса морского вокзала во Владивостоке
Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
Сотрудники полиции на улице Токио, Япония
Сотрудников российского торгпредства вызвали в полицию Токио
Сотрудники санитарно-карантинного пункта проводят дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров
Председатель правящей Ярослав Качиньский
Слуцкий обвинил Качиньского в "исторической ереси"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния