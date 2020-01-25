Клинцевич прокомментировал требования Польши о репарациях от России

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Член комитета Совфеда РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал кощунственным и оскорбительным заявление Польши о компенсациях от России за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил в интервью таблоиду Bild, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

"Польша не имеет не только каких-либо юридических прав на получение репараций от России. В человеческом, нравственном плане заявление лидера правящей партии Польши Ярослава Качиньского противоестественно. Более того: оно кощунственно, оскорбительно, прежде всего, для польского народа. Получается, что мы должны еще заплатить за то, что ценой жизни почти 600 тысяч советских воинов освободили Польшу от фашистов, избавили поляков как нацию от физического уничтожения", - написал он в своем аккаунте в Facebook

Клинцевич добавил, что жизнь каждого советского солдата, отданная за освобождение Польши, бесценна. "Никаких сокровищ мира не хватит, чтобы расплатиться с нами за то, что 75 лет назад мы спасли не только Польшу, но все человечество", - написал он.

Ранее в РФ на такие претензии со стороны Польши заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

Кроме того, недавно МИД Польши заявил права на ряд предметов искусства в РФ. На что исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.