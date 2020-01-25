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Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны
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РИА Новости

Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны

11:42 25.01.2020 (обновлено: 16:19 25.01.2020)
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© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность", - заявил Качиньский в интервью таблоиду BILD.
Он добавил, что требования Польши в этом вопросе "не имеют срока давности".
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает 1 триллион долларов.
Президент РФ Владимир Путин
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В РФ на такие же претензии со стороны Польше заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.
В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.
Кроме того, недавно МИД Польше заявил права на ряд предметов искусства в РФ. На что исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. В ходе послания к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
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Обсудить 166
Вторая мировая война (1939-1945)Ярослав КачиньскийПольшаГерманияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Как бы с самой Польши не стрясли компенсации за учиненный ею холокост во время Второй Мировой, а также до и после нее. Уж кто-кто, а евреи этого точно никогда полякам не забудут и не простят...
25 января, 11:52
beta-k
46430005
Уши дохлой гиены получат. И это еще в лучшем случае...
25 января, 11:50
beta-k
33590003
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