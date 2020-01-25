Качиньский потребовал от России репарации за ущерб во время войны

"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить. Но я не верю, что наше поколение доживет еще до того, что Москва примет свою ответственность", - заявил Качиньский в интервью таблоиду BILD.

Он добавил, что требования Польши в этом вопросе "не имеют срока давности".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос репараций со стороны Германии за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны, все еще открыт. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше, в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году. В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает 1 триллион долларов.

В РФ на такие же претензии со стороны Польше заявляли, что никаких репараций от России Варшава не получит, так как у нее нет таких прав.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика (ПНР) заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года.

Кроме того, недавно МИД Польше заявил права на ряд предметов искусства в РФ. На что исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский заявил, что вопроса о возвращении культурных ценностей для России не существует, перемещенные в осуществление компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.