В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека

УФА, 25 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, массовая авария произошла на 246-м километре автодороги "Оренбург-Орск-Шильда" возле села Халилово Гайского района Оренбургской области.
"Предварительно установлено, что в результате столкновения десяти транспортных средств, среди которых автомобиль скорой помощи, трое человек обращались за оказанием медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции Оренбургской области.