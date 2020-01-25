В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека

По данным ведомства, массовая авария произошла на 246-м километре автодороги "Оренбург-Орск-Шильда" возле села Халилово Гайского района Оренбургской области.

"Предварительно установлено, что в результате столкновения десяти транспортных средств, среди которых автомобиль скорой помощи, трое человек обращались за оказанием медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции Оренбургской области.