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В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека
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РИА Новости

В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека

16:35 25.01.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
УФА, 25 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, массовая авария произошла на 246-м километре автодороги "Оренбург-Орск-Шильда" возле села Халилово Гайского района Оренбургской области.
"Предварительно установлено, что в результате столкновения десяти транспортных средств, среди которых автомобиль скорой помощи, трое человек обращались за оказанием медицинской помощи", - говорится в сообщении полиции Оренбургской области.
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