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Собянин призвал студентов дерзать и добиваться успеха
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РИА Новости

Собянин призвал студентов дерзать и добиваться успеха

16:34 25.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве "Россия сегодня"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил студентов с Татьяниным днем, отметив, что у них есть все шансы добиться успеха.

"С праздником, студенты! Из всех воспоминаний моей жизни самые лучшие - студенческие. У вас все впереди. У вас все шансы добиться успеха. Дерзайте! И пусть сбываются ваши мечты", - написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.
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