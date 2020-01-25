Собянин призвал студентов дерзать и добиваться успеха

"С праздником, студенты! Из всех воспоминаний моей жизни самые лучшие - студенческие. У вас все впереди. У вас все шансы добиться успеха. Дерзайте! И пусть сбываются ваши мечты", - написал Собянин в соцсети "ВКонтакте" .

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так, древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.