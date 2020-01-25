В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

ДОНЕЦК , 25 янв - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили беспилотник силовиков, который корректировал огонь артиллерии, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, перехвачен беспилотник типа "Скайуокер", применявшийся "для корректировки огня".

"Данный БПЛА был своевременно обнаружен расчётом комплекса РЭБ "Террикон М2Н", входящего в состав единой системы комплексной защиты объектов республики от огневого поражения противника "Мантия-АРП". Умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен, и БЛА успешно приземлён на нашей территории", - сказал представитель ведомства.