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В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков
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РИА Новости

В ДНР заявили о перехвате беспилотника украинских силовиков

16:27 25.01.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК , 25 янв - РИА Новости. Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили беспилотник силовиков, который корректировал огонь артиллерии, сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, перехвачен беспилотник типа "Скайуокер", применявшийся "для корректировки огня".
"Данный БПЛА был своевременно обнаружен расчётом комплекса РЭБ "Террикон М2Н", входящего в состав единой системы комплексной защиты объектов республики от огневого поражения противника "Мантия-АРП". Умелыми действиями операторов канал управления был перехвачен, и БЛА успешно приземлён на нашей территории", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что полученная с флэш-накопителя информация изучается специалистами, ее передадут в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам против командира 10-й бригады вооруженных сил Украины.
Эдуард Басурин
24 января, 17:12
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияВ мире
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