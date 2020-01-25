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В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус

16:21 25.01.2020
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© REUTERS / Macao SAR Health BureauТепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
© REUTERS / Macao SAR Health Bureau
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Власти Пакистана впервые изолировали приехавшего из Китая человека с подозрением на новый тип коронавируса, сообщил государственный министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза.
"Находящийся в (изоляторе - ред.) больницы Мултан китаец идёт на поправку. Никаких признаков тяжелой острой респираторной инфекции. С ним обращаются в соответствии со стандартным протоколом как с возможным инфицированным. В Пакистане до сих пор не было ни одного больного новым коронавирусом", - написал Мирза в Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
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