В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 янв - РИА Новости. Власти Пакистана впервые изолировали приехавшего из Китая человека с подозрением на новый тип коронавируса, сообщил государственный министр здравоохранения Пакистана Зафар Мирза.
"Находящийся в (изоляторе - ред.) больницы Мултан китаец идёт на поправку. Никаких признаков тяжелой острой респираторной инфекции. С ним обращаются в соответствии со стандартным протоколом как с возможным инфицированным. В Пакистане до сих пор не было ни одного больного новым коронавирусом", - написал Мирза в Twitter.
175/ Chinese kept in isolation in Nishtar Hospital, Multan is improving. No signs of sever acute respiratory infection. He is being managed in line with standard protocol as a suspect. Alhamdolilah, Pakistan does not have any nCronavirus patient until now, and we are alert!— Zafar Mirza (@zfrmrza) January 25, 2020
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.