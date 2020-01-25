Бастрыкин поздравил Краснова с назначением на должность генпрокурора

Глава СК отметил, что более 20 лет Краснов посвятил следственной работе и борьбе с преступностью, прилагая максимум усилий для успешного выполнения задач. Бастрыкин также добавил, что Краснов множество раз ездил в командировки, связанные с расследованием сложных и резонансных дел, в том числе и в зоны боевых действий, где он всегда проявлял себя как опытный, талантливый организатор и грамотный следователь.