Бастрыкин поздравил Краснова с назначением на должность генпрокурора

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравил Игоря Краснова с назначением на должность генпрокурора, выразив уверенность, что на новом посту он сумеет достичь еще больших успехов в укреплении единства закона и справедливости.
Глава СК отметил, что более 20 лет Краснов посвятил следственной работе и борьбе с преступностью, прилагая максимум усилий для успешного выполнения задач. Бастрыкин также добавил, что Краснов множество раз ездил в командировки, связанные с расследованием сложных и резонансных дел, в том числе и в зоны боевых действий, где он всегда проявлял себя как опытный, талантливый организатор и грамотный следователь.
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Бастрыкин подчеркнул, что вся служба Краснова - пример высокой компетентности и личной ответственности, лучших офицерских качеств, исключающий формализм и равнодушие.
"Уверен, что в новом статусе вы с той же отдачей продолжите служить интересам граждан и государства, обеспечите дальнейший действенный надзор за соблюдением законодательства, сумеете достичь еще больших успехов в укреплении единства закона и справедливости, сохранив славные традиции российской прокуратуры", - написал Бастрыкин в соцсети "ВКонтакте".
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Игорь Краснов служил в прокуратуре с 1997 года, пройдя путь от следователя до зампреда Следственного комитета. СК РФ в рамках реформы 2007 года выделился из прокуратуры сначала в де-факто, а затем де-юре самостоятельное ведомство.
Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.