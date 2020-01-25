В Ташкенте подтвердили визит Помпео в Узбекистан 2-3 февраля

ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майкл Помпео посетит с визитом Узбекистан 2-3 февраля, запланирована его встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым, сообщает узбекистанский МИД.
В пятницу пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств. В частности, госдеп уточнял, что Помпео посетит Ташкент 2-3 февраля.
"Второго-третьего февраля 2020 года в Узбекистане с официальным визитом будет находиться государственный секретарь США Майкл Помпео", - говорится в сообщении на сайте министерства. По его данным, как ожидается, Помпео встретится с Мирзиёевым.
В МИД Узбекистана предусмотрены двусторонние переговоры, отметили в министерстве. В частности, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят ход реализации договоренностей в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня.
Госсекретарь США в Ташкенте также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия – США" ("С5+1"), добавили в МИД Узбекистана.
Помпео планировал посетить Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Украину и Кипр с визитами в начале января. В частности, как уточнял МИД Узбекистана, визит госсекретаря США в Ташкент был намечен на 5 января. Однако 1 января официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус сообщил, что Помпео отложил поездку из-за нападения на посольство США в Багдаде.