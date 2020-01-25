В Ташкенте подтвердили визит Помпео в Узбекистан 2-3 февраля

Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020. Архивное фото

Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020

В пятницу пресс-служба госдепартамента США проинформировала, что Помпео с 29 января по 4 февраля посетит Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан и проведет встречи с главами этих государств. В частности, госдеп уточнял, что Помпео посетит Ташкент 2-3 февраля.

"Второго-третьего февраля 2020 года в Узбекистане с официальным визитом будет находиться государственный секретарь США Майкл Помпео", - говорится в сообщении на сайте министерства. По его данным, как ожидается, Помпео встретится с Мирзиёевым.

В МИД Узбекистана предусмотрены двусторонние переговоры, отметили в министерстве. В частности, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят ход реализации договоренностей в рамках узбекско-американского саммита на высшем уровне в мае 2018 года в Вашингтоне, обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня.

Госсекретарь США в Ташкенте также примет участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия – США" ("С5+1"), добавили в МИД Узбекистана.