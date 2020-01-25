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В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве троих мужчин
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РИА Новости

В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве троих мужчин

15:13 25.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Подозреваемый в тройном убийстве в гаражном кооперативе задержан в Иркутской области, он дал признательные показания.
Тела троих мужчин были обнаружены в боксе гаражного кооператива города Усть-Илимска вечером 23 января. Все трое были убиты выстрелами из огнестрельного оружия.
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"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики доставили в отдел полиции 31-летнего ранее судимого местного жителя, причастного к трагическим событиям. В ходе обыска у него изъяты предметы, имеющие отношение к произошедшему", - говорится в сообщении ГУМВД региона.
По данным СУ СК по региону, подозреваемый застрелил трех мужчин в ходе конфликта.
Следственным отделом по Усть-Илимску возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Задержанный дал признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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