В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве троих мужчин

ИРКУТСК, 25 янв – РИА Новости. Подозреваемый в тройном убийстве в гаражном кооперативе задержан в Подозреваемый в тройном убийстве в гаражном кооперативе задержан в Иркутской области , он дал признательные показания.

Тела троих мужчин были обнаружены в боксе гаражного кооператива города Усть-Илимска вечером 23 января. Все трое были убиты выстрелами из огнестрельного оружия.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики доставили в отдел полиции 31-летнего ранее судимого местного жителя, причастного к трагическим событиям. В ходе обыска у него изъяты предметы, имеющие отношение к произошедшему", - говорится в сообщении ГУМВД региона.

По данным СУ СК по региону, подозреваемый застрелил трех мужчин в ходе конфликта.