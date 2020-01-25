В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро

ПРАГА, 25 янв — РИА Новости. Из коллекции Словацкого национального музея в Из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе пропали исторические монеты стоимостью свыше миллиона евро, сообщил сайт братиславской газеты Pravda со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах и музее.

В краевом управлении полиции заявили, что приступили к расследованию, но никаких деталей не сообщили.

"Подробности для СМИ будут предоставлены нами в понедельник", — сказал журналистам представитель полиции Михал Зейфф.

Пресс-секретарь Минкультуры Павол Чорба, со своей стороны, заявил, что ведомство пока воздержится от комментариев.

"Мы подождем итогов полицейского расследования, после чего представим информацию для СМИ", — сказал он.