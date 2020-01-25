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Культура
2020-01-25T17:47+0300
https://ria.ru/20200125/1563866417.html
В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро
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РИА Новости

В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро

15:04 25.01.2020 (обновлено: 17:47 25.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБратислава
Братислава
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПРАГА, 25 янв — РИА Новости. Из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе пропали исторические монеты стоимостью свыше миллиона евро, сообщил сайт братиславской газеты Pravda со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах и музее.
В краевом управлении полиции заявили, что приступили к расследованию, но никаких деталей не сообщили.
"Подробности для СМИ будут предоставлены нами в понедельник", — сказал журналистам представитель полиции Михал Зейфф.
Пресс-секретарь Минкультуры Павол Чорба, со своей стороны, заявил, что ведомство пока воздержится от комментариев.
Сотрудник полиции
15 января, 09:34
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"Мы подождем итогов полицейского расследования, после чего представим информацию для СМИ", — сказал он.
Выступления Зейффа и Чорбы транслировали сетевые ТВ-каналы.
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КультураСловакияБратиславаВ мире
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