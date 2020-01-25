Генпрокуратура организует мониторинг применения закона о СМИ

"Организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 426-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан", - говорится в поручении.