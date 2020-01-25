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Генпрокуратура организует мониторинг применения закона о СМИ
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РИА Новости

Генпрокуратура организует мониторинг применения закона о СМИ

14:54 25.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Генпрокуратуры РФ
Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать мониторинг применения закона "О средствах массовой информации" и федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 426-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации" и Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан", - говорится в поручении.
Срок исполнения: доклад – до 31 марта 2020 года, далее – один раз в полугодие.
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