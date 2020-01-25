Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T18:40+0300
https://ria.ru/20200125/1563865754.html
У прибывшей в Саратов с ОРВИ иностранки не выявили коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/34/1563823452_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6346517fea5e5fe39ab6c9caf67f72d2.jpg
РИА Новости

У прибывшей в Саратов с ОРВИ иностранки не выявили коронавирус

14:40 25.01.2020 (обновлено: 18:40 25.01.2020)
3697
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУсиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. У пациентки саратовской больницы, прибывшей с признаками ОРВИ из Китая, при обследовании коронавирусная инфекция не выявлена, сообщило в субботу областное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что все граждане с ОРВИ, прибывшие из Китая, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью, в течение 14 дней после прибытия в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
Вчера, 14:35
В Приангарье пояснили инцидент с подозрением на коронавирус
"В январе 2020 года в Саратове за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратился один человек, прибывший из КНР. Больная обследована на группу респираторных вирусных инфекций... результаты - отрицательные", - говорится в сообщении.
"В одной из больниц Саратова находится на лечении гражданка одной из стран Юго-Восточной Азии с диагнозом "ОРВИ", - сказал агентству начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.
В свою очередь, источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пациентка является гражданкой Китая, которая учится в Саратове.
"Сегодня в Саратовской области уровень заболеваемости по ОРВИ и гриппу находится ниже эпидпорога. Все медучреждения готовы к приему заболевших, врачи проявляют настороженность ко всем признакам вирусных инфекций, предлагают пациентам госпитализацию", - добавил Колоколов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
Российские медики разработали вакцину против лихорадки Эбола
Вчера, 14:02
Российские ученые начали разработку вакцины против коронавируса
820100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайСаратовУханьПроисшествия
Рекомендуем
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине. 25 января 2020
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США‪
Снегопад в Москве
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Трубкины на море. Фото со страницы родственника в социальной сети ВКонтакте
Мать тройняшек, которую искал весь город, раскрыла правду
Бронеавтомобиль патрульной службы военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Минобороны прокомментировало "перехват" США российской колонны в Сирии
Последствия ДТП с участием шести автомобилей на северо-востоке Москвы
Виновник смертельного ДТП в Москве за год получил 650 штрафов
Покупатели выбирают продукты в супермаркете в Пекине, Китай. 25 января 2020
В Китае назвали приоритетом не допустить распространения коронавируса
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
Вакцину от коронавируса разрабатывают в двух российских институтах
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Пензе девятиклассник умер после урока английского
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
У прибывшего в Иркутск гражданина Китая заподозрили коронавирус
Медицинский работник в лаборатории больницы
У граждан КНР, госпитализированных в Иркутске, коронавирус не нашли
Уведомление о вспышке коронавируса в Ухане, Китай
Число заболевших новым коронавирусом в Китае достигло 1372 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния