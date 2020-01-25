У прибывшей в Саратов с ОРВИ иностранки не выявили коронавирус

САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. У пациентки саратовской больницы, прибывшей с признаками ОРВИ из Китая, при обследовании У пациентки саратовской больницы, прибывшей с признаками ОРВИ из Китая, при обследовании коронавирусная инфекция не выявлена, сообщило в субботу областное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что все граждане с ОРВИ, прибывшие из Китая, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью, в течение 14 дней после прибытия в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

"В январе 2020 года в Саратове за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратился один человек, прибывший из КНР. Больная обследована на группу респираторных вирусных инфекций... результаты - отрицательные", - говорится в сообщении.

"В одной из больниц Саратова находится на лечении гражданка одной из стран Юго-Восточной Азии с диагнозом "ОРВИ", - сказал агентству начальник пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов.

В свою очередь, источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пациентка является гражданкой Китая, которая учится в Саратове.

"Сегодня в Саратовской области уровень заболеваемости по ОРВИ и гриппу находится ниже эпидпорога. Все медучреждения готовы к приему заболевших, врачи проявляют настороженность ко всем признакам вирусных инфекций, предлагают пациентам госпитализацию", - добавил Колоколов.