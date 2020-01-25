Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США‪

‪"Уже по всем континентам шагает (коронавирус - ред.), по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть", - заявил Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций в честь Татьянина дня.‬