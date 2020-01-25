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Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США‪
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РИА Новости

Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США‪

14:36 25.01.2020
30158
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США‬.
‪"Уже по всем континентам шагает (коронавирус - ред.), по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть", - заявил Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций в честь Татьянина дня.‬
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‪Лидер подчеркнул, что такие провокации происходят не в первый раз, напомнив о птичьем гриппе и британской говядине, которая "кому-то не понравилась".‬
‪"В течение месяца все прекратится. Это провокация была. Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером. Они в основном в Швейцарии проживают", - заключил Жириновский.‬
В Китае, по последним данным, от нового типа коронавируса погиб 41 человек.
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Распространение нового коронавирусаЛДПРВладимир ЖириновскийКитайСШАВ мире
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