Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США‪

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
"Уже по всем континентам шагает (коронавирус - ред.), по всем. Что, действительно новый тип гриппа или провокация кого? США. Экономика. И американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть", - заявил Жириновский на встрече со студентами и преподавателями Института мировых цивилизаций в честь Татьянина дня.
Лидер подчеркнул, что такие провокации происходят не в первый раз, напомнив о птичьем гриппе и британской говядине, которая "кому-то не понравилась".
"В течение месяца все прекратится. Это провокация была. Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером. Они в основном в Швейцарии проживают", - заключил Жириновский.
В Китае, по последним данным, от нового типа коронавируса погиб 41 человек.