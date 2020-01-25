В Париже приговорили к тюрьме француза, вербовавшего людей для джихада

Мурад Фарез был задержан в августе 2014 года в Турции и через месяц был передан во Францию. Как сообщали французские СМИ, Фарез был близок к террористическим движениям, в том числе к группировке "Исламское государство"*. Как заявлял на тот момент министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, задержанный играл весомую роль в вербовке молодых французов в Страсбурге и Тулузе, а также в содействии отправке их в Сирию. Сам Фарез также находился в Сирии с 2013 года.