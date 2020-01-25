В Париже приговорили к тюрьме француза, вербовавшего людей для джихада

Мурад Фарез был задержан в августе 2014 года в Турции и через месяц был передан во Францию. Как сообщали французские СМИ, Фарез был близок к террористическим движениям, в том числе к группировке "Исламское государство"*. Как заявлял на тот момент министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, задержанный играл весомую роль в вербовке молодых французов в Страсбурге и Тулузе, а также в содействии отправке их в Сирию. Сам Фарез также находился в Сирии с 2013 года.
В ходе судебного разбирательства Фарез признал, что "помогал нескольким людям пересечь границу", но утверждал, что не занимался этим постоянно. По его словам, он также участвовал в "логистике" террористических организаций, но не возглавлял боевиков. Приговор Фарезу за участие в преступном террористическом сообществе, руководстве таким сообществом и финансировании террористов соответствует требованиям прокуратуры, запросившей для него 22 года тюрьмы.
* Террористическая организация, запрещена в России.