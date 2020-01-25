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В Париже приговорили к тюрьме француза, вербовавшего людей для джихада
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РИА Новости

В Париже приговорили к тюрьме француза, вербовавшего людей для джихада

14:20 25.01.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Суд в Париже приговорил гражданина Франции, обвиняемого в вербовке молодежи для джихада на территории Сирии и руководстве ячейкой франкоговорящих исламистов, к 22 годам тюремного заключения, сообщает телеканал BFMTV.
Мурад Фарез был задержан в августе 2014 года в Турции и через месяц был передан во Францию. Как сообщали французские СМИ, Фарез был близок к террористическим движениям, в том числе к группировке "Исламское государство"*. Как заявлял на тот момент министр внутренних дел Франции Бернар Казнев, задержанный играл весомую роль в вербовке молодых французов в Страсбурге и Тулузе, а также в содействии отправке их в Сирию. Сам Фарез также находился в Сирии с 2013 года.
В ходе судебного разбирательства Фарез признал, что "помогал нескольким людям пересечь границу", но утверждал, что не занимался этим постоянно. По его словам, он также участвовал в "логистике" террористических организаций, но не возглавлял боевиков. Приговор Фарезу за участие в преступном террористическом сообществе, руководстве таким сообществом и финансировании террористов соответствует требованиям прокуратуры, запросившей для него 22 года тюрьмы.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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Исламское государствоФранцияПарижВ мире
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