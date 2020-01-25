Последствия землетрясения в Турции сняли с беспилотника

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Опубликованы кадры с беспилотника, сделанные на месте Опубликованы кадры с беспилотника, сделанные на месте землетрясения на востоке Турции

На видео, в частности, попали разрушенные здания в городе Элязыг.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже произошло накануне вечером. Затем последовало более 270 афтершоков, подземные толчки ощущались в восточных провинциях Турции и на севере Сирии.

По данным МВД Турции, погибли 22 человека. Спасатели извлекли из-под завалов 41 пострадавшего, под обломками могут находиться еще около 20 человек. Более тысячи человек получили ранения.

В районе стихийного бедствия работают около 3,7 тысячи спасателей, туда направили 144 грузовика с одеялами, палатками, продовольствием. В районе землетрясения были выявлены 30 разрушенных и 81 сильно поврежденное здание.