Празднование Нового года по лунному календарю

Китайский Новый год — один из важнейших восточных праздников. Его отмечают не только в Поднебесной, но и в других странах Азии.
Китайский Новый год — один из важнейших восточных праздников. Его отмечают не только в Поднебесной, но и в других странах Азии.
Новый год по лунному календарю не имеет постоянной даты. Его празднование начинается в период с 21 января до 21 февраля - в первое новолуние нового года.
Новый год по лунному календарю не имеет постоянной даты. Его празднование начинается в период с 21 января до 21 февраля - в первое новолуние нового года.
В этом году дата праздника выпала на 25 января.
Китайское летоисчисление, на основе которого определяется дата празднования Нового года в Азии, не совпадает с общепринятым в мире. Оно сформировалось благодаря развитию астрономии, примерно к XIV веке до нашей эры и основывается на лунном календаре.
Китайское летоисчисление, на основе которого определяется дата празднования Нового года в Азии, не совпадает с общепринятым в мире. Оно сформировалось благодаря развитию астрономии, примерно к XIV веке до нашей эры и основывается на лунном календаре.
По китайскому календарю 25 января наступил 4718 год — год Белой Металлической Крысы.
По китайскому календарю 25 января наступил 4718 год — год Белой Металлической Крысы.
Жители стран Азии верят, что символ нового 2020 года обладает твердым, неуступчивым характером, и чтобы добиться благосклонности хозяйки года, нужно немало потрудиться.
Жители стран Азии верят, что символ нового 2020 года обладает твердым, неуступчивым характером, и чтобы добиться благосклонности хозяйки года, нужно немало потрудиться.
В этом году празднование омрачено вспышкой коронавируса в Китае. Массовые гуляния пришлось отменить, чтобы не допустить распространения болезни. На фото: жители Пекина разбирают декорации, подготовленные к празднику.
В этом году празднование омрачено вспышкой коронавируса в Китае. Массовые гуляния пришлось отменить, чтобы не допустить распространения болезни. На фото: жители Пекина разбирают декорации, подготовленные к празднику.
Китайцы носят маски, чтобы не заразиться коронавирусом. В 25 регионах страны объявлен режим ЧС.
Китайцы носят маски, чтобы не заразиться коронавирусом. В 25 регионах страны объявлен режим ЧС.
В других странах отказываться от празднования китайского Нового года не стали. На фото: жители КНДР принимают участие в гуляниях.
В других странах отказываться от празднования китайского Нового года не стали. На фото: жители КНДР принимают участие в гуляниях.
Праздник длится 15 дней. По традиции, он заканчивается фестивалем китайских фонарей.
Праздник длится 15 дней. По традиции, он заканчивается фестивалем китайских фонарей.
Новый год у жителей Востока знаменует новый виток времени.
По китайскому календарю в день, когда наступит Новый год, зима заканчивается и начинается весна — новый жизненный цикл.
По китайскому календарю в день, когда наступит Новый год, зима заканчивается и начинается весна — новый жизненный цикл.