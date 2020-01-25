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Празднование Нового года по лунному календарю
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РИА Новости

Празднование Нового года по лунному календарю

15:07 25.01.2020 (обновлено: 15:08 25.01.2020)
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© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha

Китайский Новый год — один из важнейших восточных праздников. Его отмечают не только в Поднебесной, но и в других странах Азии.

Празднование Нового года по лунному календарю в Бангкоке, Тайланд
1 из 12

Китайский Новый год — один из важнейших восточных праздников. Его отмечают не только в Поднебесной, но и в других странах Азии.

© AFP 2019 / Lillian Suwanrumpha
© REUTERS / Willy Kurniawan

Новый год по лунному календарю не имеет постоянной даты. Его празднование начинается в период с 21 января до 21 февраля - в первое новолуние нового года.

Празднование Нового года по лунному календарю в Джакарте, Индонезия
2 из 12

Новый год по лунному календарю не имеет постоянной даты. Его празднование начинается в период с 21 января до 21 февраля - в первое новолуние нового года.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© REUTERS / Eloisa Lopez

В этом году дата праздника выпала на 25 января.

Празднование Нового года по лунному календарю в Маниле, Филиппины
3 из 12

В этом году дата праздника выпала на 25 января.

© REUTERS / Eloisa Lopez
© AFP 2019 / Wahyudi

Китайское летоисчисление, на основе которого определяется дата празднования Нового года в Азии, не совпадает с общепринятым в мире. Оно сформировалось благодаря развитию астрономии, примерно к XIV веке до нашей эры и основывается на лунном календаре.

Празднование Нового года по лунному календарю в Пеканбару, Индонезия
4 из 12

Китайское летоисчисление, на основе которого определяется дата празднования Нового года в Азии, не совпадает с общепринятым в мире. Оно сформировалось благодаря развитию астрономии, примерно к XIV веке до нашей эры и основывается на лунном календаре.

© AFP 2019 / Wahyudi
© REUTERS / Willy Kurniawan

По китайскому календарю 25 января наступил 4718 год — год Белой Металлической Крысы.

Празднование Нового года по лунному календарю в Джакарте, Индонезия
5 из 12

По китайскому календарю 25 января наступил 4718 год — год Белой Металлической Крысы.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© AFP 2019 / Chaideer Mahyuddin

Жители стран Азии верят, что символ нового 2020 года обладает твердым, неуступчивым характером, и чтобы добиться благосклонности хозяйки года, нужно немало потрудиться.

Празднование Нового года по лунному календарю в Банда-Ачех, Индонезия
6 из 12

Жители стран Азии верят, что символ нового 2020 года обладает твердым, неуступчивым характером, и чтобы добиться благосклонности хозяйки года, нужно немало потрудиться.

© AFP 2019 / Chaideer Mahyuddin
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins

В этом году празднование омрачено вспышкой коронавируса в Китае. Массовые гуляния пришлось отменить, чтобы не допустить распространения болезни. На фото: жители Пекина разбирают декорации, подготовленные к празднику.

Рабочие демонтируют декорации для празднования Нового года по лунному календарю в Пекине, КНР
7 из 12

В этом году празднование омрачено вспышкой коронавируса в Китае. Массовые гуляния пришлось отменить, чтобы не допустить распространения болезни. На фото: жители Пекина разбирают декорации, подготовленные к празднику.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Китайцы носят маски, чтобы не заразиться коронавирусом. В 25 регионах страны объявлен режим ЧС.

Сотрудники правоохранительных органов Китая в Пекине, КНР
8 из 12

Китайцы носят маски, чтобы не заразиться коронавирусом. В 25 регионах страны объявлен режим ЧС.

© AP Photo / Mark Schiefelbein
© AFP 2019 / Kim Won Jin

В других странах отказываться от празднования китайского Нового года не стали. На фото: жители КНДР принимают участие в гуляниях.

Празднование Нового года по лунному календарю в Пхеньяне, КНДР
9 из 12

В других странах отказываться от празднования китайского Нового года не стали. На фото: жители КНДР принимают участие в гуляниях.

© AFP 2019 / Kim Won Jin
© AP Photo / Jae C. Hong

Праздник длится 15 дней. По традиции, он заканчивается фестивалем китайских фонарей.

Празднование Нового года по лунному календарю в Йокогаме, Япония
10 из 12

Праздник длится 15 дней. По традиции, он заканчивается фестивалем китайских фонарей.

© AP Photo / Jae C. Hong
© AFP 2019 / Sonny Tumbelaka

Новый год у жителей Востока знаменует новый виток времени.

Празднование Нового года по лунному календарю на острове Бали
11 из 12

Новый год у жителей Востока знаменует новый виток времени.

© AFP 2019 / Sonny Tumbelaka
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

По китайскому календарю в день, когда наступит Новый год, зима заканчивается и начинается весна — новый жизненный цикл.

Празднование Нового года по лунному календарю в Джакарте, Индонезия
12 из 12

По китайскому календарю в день, когда наступит Новый год, зима заканчивается и начинается весна — новый жизненный цикл.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
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