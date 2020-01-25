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Граждан Южной Кореи призвали эвакуироваться из Китая
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РИА Новости

Граждан Южной Кореи призвали эвакуироваться из Китая

14:07 25.01.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonОбработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Обработка вагона поезда дезинфицирующим средством на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 25 янв – РИА Новости. МИД Южной Кореи повысил до третьего уровня степень опасности для всей китайской провинции Хубэй, включая город Ухань, где продолжается вспышка коронавируса 2019-nCoV.
Третий "красный" уровень опасности означает рекомендацию для уже находящихся в провинции граждан эвакуироваться, если только их не удерживают там "срочные дела". Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку. До этого была объявлена опасность второго уровня только для города Ухань.
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"Уровень опасности повышен в связи с тем, что новый коронавирус, появившийся в китайском Ухане, распространяется по провинции Хубэй, в связи с чем в самом городе и близлежащих районах регулируется использование общественного транспорта. В Южной Корее также обнаружены заболевшие, вирус показывает тенденцию быстрого распространения, его способность к быстрому распространению также признала ВОЗ, поэтому мы учли, что для предотвращения заражения наших граждан нужны предупредительные меры", - говорится в заявлении МИД РК.
Южнокорейцам, пребывающим в других регионах Китая, также посоветовали уделять особое внимание своей безопасности и воздержаться от поездок в восточные районы КНР.
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала второй случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в Ухань до 31 января.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
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