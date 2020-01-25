Граждан Южной Кореи призвали эвакуироваться из Китая

Третий "красный" уровень опасности означает рекомендацию для уже находящихся в провинции граждан эвакуироваться, если только их не удерживают там "срочные дела". Потенциальным путешественникам советуют отменить или хотя бы отложить поездку. До этого была объявлена опасность второго уровня только для города Ухань.

"Уровень опасности повышен в связи с тем, что новый коронавирус, появившийся в китайском Ухане, распространяется по провинции Хубэй, в связи с чем в самом городе и близлежащих районах регулируется использование общественного транспорта. В Южной Корее также обнаружены заболевшие, вирус показывает тенденцию быстрого распространения, его способность к быстрому распространению также признала ВОЗ, поэтому мы учли, что для предотвращения заражения наших граждан нужны предупредительные меры", - говорится в заявлении МИД РК.

Южнокорейцам, пребывающим в других регионах Китая, также посоветовали уделять особое внимание своей безопасности и воздержаться от поездок в восточные районы КНР.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала второй случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Авиакомпания Korean Air приостановила свои рейсы в Ухань до 31 января.