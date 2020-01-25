Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, якобы причитающихся Варшаве от Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, якобы причитающихся Варшаве от России за ущерб в годы войны, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков

Так он прокомментировал заявление лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, обязана выплатить Польше репарации.

"Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну", — сказал Цеков.

Он предположил, что у подобных заявлений есть две причины — денежный интерес и ненависть к России.

"Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию", — отметил Цеков.

По мнению сенатора, Польша на протяжении столетий пыталась навредить России. "Они считают нас виноватыми в том, что Польша не стала великой империей", — добавил Цеков.

Сложные отношения между странами были и в Первую мировую войну, продолжил он, подчеркнув, что Россия не стремится ворошить прошлое, желая выстраивать добрососедские отношения.