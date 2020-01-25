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Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России
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РИА Новости

Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России

13:57 25.01.2020 (обновлено: 18:45 25.01.2020)
22612
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Постоянной комиссии Верховного Совета Автономной Республики Крым по культуре Сергей Цеков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, якобы причитающихся Варшаве от России за ущерб в годы войны, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Так он прокомментировал заявление лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, обязана выплатить Польше репарации.

"Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну", — сказал Цеков.

Он предположил, что у подобных заявлений есть две причины — денежный интерес и ненависть к России.
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"Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию", — отметил Цеков.

По мнению сенатора, Польша на протяжении столетий пыталась навредить России. "Они считают нас виноватыми в том, что Польша не стала великой империей", — добавил Цеков.
Сложные отношения между странами были и в Первую мировую войну, продолжил он, подчеркнув, что Россия не стремится ворошить прошлое, желая выстраивать добрососедские отношения.
Говоря о претензиях Варшавы, касающихся Второй мировой войны, сенатор отметил, что именно "наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, Советская армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат".
Варшава
Вчера, 12:50
Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации
26784227
Обсудить 11
Сергей ЦековВторая мировая война (1939-1945)Ярослав КачиньскийПольшаВ мире
Популярные комментарии
А если уж мы предъявим полякам претензии за те беды, которые они приносили России во все века, то им останется только пойти и самоубиться.
25 января, 14:04
Alexander Montie
5721010
Считаю, что сначала Польша должна оплатить нам всех павших советских освободителей, и восстановительные работы в этой стране! И ещё, должна вернуть все территории, которые получила после войны!
25 января, 14:28
salivina
2800000
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