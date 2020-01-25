Сенатор ответил на заявления Польши о компенсациях со стороны России

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Польские политики позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, якобы причитающихся Варшаве от России за ущерб в годы войны, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Так он прокомментировал заявление лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, обязана выплатить Польше репарации.
"Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну", — сказал Цеков.
Он предположил, что у подобных заявлений есть две причины — денежный интерес и ненависть к России.
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"Политическая верхушка Польши свои ошибки пытается переложить на Россию", — отметил Цеков.
По мнению сенатора, Польша на протяжении столетий пыталась навредить России. "Они считают нас виноватыми в том, что Польша не стала великой империей", — добавил Цеков.
Сложные отношения между странами были и в Первую мировую войну, продолжил он, подчеркнув, что Россия не стремится ворошить прошлое, желая выстраивать добрососедские отношения.
Говоря о претензиях Варшавы, касающихся Второй мировой войны, сенатор отметил, что именно "наша страна восстанавливала разрушенную Польшу, Советская армия освобождала страну от фашизма, погибли сотни тысяч наших солдат".