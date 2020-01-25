Попова рассказала о разработке метода диагностики коронавируса

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Метод диагностики коронавируса разработали ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в России меньше чем за семь дней после опубликования генетической последовательности вируса.

"Наши ученые ("Вектор") разработали метод диагностики достаточно быстро, в течение недели после того, как была опубликована последовательность. И здесь нужно отдать должное нашим китайским коллегам: они сделали это открыто и достаточно быстро", - рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире программы "Вести в субботу"

Попова сообщила, что на сегодняшний день сконструированы две тест-системы. Одна работает только на коронавирус, вторая - на оба вируса: уже известной атипичной пневмониии и новый вирус.

"Этими тест-системами оснащены все наши лаборатории. Сегодня мы видим и можем увидеть этот вирус. На сегодняшний день его нет, но готовность лечебной сети, сети здравоохранения к встрече с ним и такими больными тоже обеспечена. У нас было на это время", - добавила она.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.