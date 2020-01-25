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Попова рассказала о разработке метода диагностики коронавируса
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РИА Новости

Попова рассказала о разработке метода диагностики коронавируса

13:48 25.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Метод диагностики коронавируса разработали ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в России меньше чем за семь дней после опубликования генетической последовательности вируса.
"Наши ученые ("Вектор") разработали метод диагностики достаточно быстро, в течение недели после того, как была опубликована последовательность. И здесь нужно отдать должное нашим китайским коллегам: они сделали это открыто и достаточно быстро", - рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире программы "Вести в субботу".
Попова сообщила, что на сегодняшний день сконструированы две тест-системы. Одна работает только на коронавирус, вторая - на оба вируса: уже известной атипичной пневмониии и новый вирус.
"Этими тест-системами оснащены все наши лаборатории. Сегодня мы видим и можем увидеть этот вирус. На сегодняшний день его нет, но готовность лечебной сети, сети здравоохранения к встрече с ним и такими больными тоже обеспечена. У нас было на это время", - добавила она.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорКитайРоссияОбщество
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