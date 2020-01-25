Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Претензии Претензии Польши на репарации по итогам Второй мировой войны связаны с государственным курсом на превращение истории в политику, заявил РИА Новости исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

Так он прокомментировал слова лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского о том, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб в годы войны.

"Когда вопросами истории начинают заниматься политики, то история сама превращается в политику. События прошлого начинают интерпретироваться в современном ключе, а современные государства и народы оказываются якобы виновны и ответственны, в моральном и материальном плане, за политику, которую проводили правительства и страны, которых сегодня нет на карте мира", — сказал Бышок.

По его словам, Польша — одна из немногих стран Евросоюза, где история на официальном уровне считается одним из направлений государственной политики.

"Существующий в Польше Институт народной памяти следит за тем, чтобы в учебных заведениях и в какой-то степени на общественных и политических трибунах звучала только "правильная", с точки зрения текущей исторической политики Варшавы, интерпретация событий прошлого, в том числе Второй мировой войны, ее предпосылок и последствий", — отметил эксперт.

В этом смысле, полагает он, ревизионистские заявления Качиньского или президента Польши Анджея Дуды вполне совпадают с официальной исторической линией.

"Согласно таким трактовкам, Польша стала принципиальной жертвой территориальных и идеологических амбиций двух тоталитарных режимов, нацистского и советского, поэтому, следовательно, имеет право на послевоенные репарации в течение неопределенного периода времени после окончания войны и в объемах, которые сама Варшава и устанавливает", — добавил Бышок.

Однако, по его словам, денег Польша все равно не получит, но правящие элиты подтвердят приверженность "правильной", национально-освободительной трактовке польской исторической идентичности.

Требования Варшавы

Согласно решениям Потсдамской конференции, Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии, но они прекратились с 1954 года по совместному соглашению Москвы и Варшавы.

Тем не менее в октябре 2018 года Дуда заявил, что вопрос о возмещении ущерба со стороны Германии все еще открыт. Парламентская группа по репарациям во главе с Аркадиушем Муларчиком оценила ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в более чем триллион долларов. В Берлине на это ответили, что уже выплатили достаточно крупные репарации и больше ничего платить не намерены.

Кроме того, польские власти выдвигали претензии и к России, так как, по их мнению, Польша отказалась от выплат из ГДР под давлением Советского Союза. Российские политики отмечали, что никаких репараций от Москвы Варшава не получит, потому что у нее нет на это таких прав.