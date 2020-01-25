В Приамурье проверили исполнение мер профилактики коронавируса

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 янв - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Амурской области проверила исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в момент отправления международного рейса в аэропорту Благовещенска, а также Амурскую областную инфекционную больницу и не нашла нарушений в профилактике коронавируса, сообщает правительство региона.

"В ходе проверки установлено, что специалистами проводится термометрия пассажиров и членов экипажей, визуальный осмотр граждан, действует масочный режим... В настоящее время учреждение здравоохранения (Амурская областная инфекционная больница) при необходимости готово к приему пациентов с признаками коронавирусной инфекции, имеются дополнительные площади для развертывания госпиталя, создан запас лекарственных препаратов и медицинских изделий", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на главного врача инфекционной больницы Елену Саяпину сообщается, что в медучреждении 221 койка (155 детских, 66 взрослых и 6 реанимационных), здесь готовы принять больных с подозрением на пневмонию.

"Пока таких больных нет. У нас все спокойно", - цитирует правительство региона Саяпину.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев сообщил, что ситуация находится у него на контроле и всю информацию о коронавирусе нужно брать только из официальных источников.

"Все остальное - фейки, с которыми нам необходимо бороться. Мы по ним будем незамедлительно проводить проверки и принимать соответствующие меры. На сегодняшний день у нас спокойно. Никаких чрезвычайных ситуаций нет", - приводятся в сообщении слова Медведева.