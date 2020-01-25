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Премьер Армении сообщил, что был на допросе в Спецследственной службе
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РИА Новости

Премьер Армении сообщил, что был на допросе в Спецследственной службе

12:39 25.01.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в субботу, что был накануне в Специальной следственной службе на допросе.
"Вчера я отправился на допрос в Специальную следственную службу и отвечал на вопросы следователя в его кабинете", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции.
По какому делу его вызвали в Спецследственную службу, он не сообщил и других подробностей не привел.
Ранее премьера допросили в Следственном комитете Армении. Пятнадцатого января пресс-секретарь СК Наира Арутюнян сообщила РИА Новости, что он был допрошен в рамках расследования уголовных дел об обнародовании записей телефонных разговоров глав силовых структур.
Президент Армении Серж Саргсян
20 января, 12:40
Завершено расследование дела в отношении экс-главы Армении Саргсяна
Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", в рамках которого изучаются обстоятельства, связанные с возможным вмешательством в осуществление правосудия при рассмотрении ходатайств об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.
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Никол ПашинянАрменияВ мире
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