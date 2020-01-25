Премьер Армении сообщил, что был на допросе в Спецследственной службе

ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в субботу, что был накануне в Специальной следственной службе на допросе.

"Вчера я отправился на допрос в Специальную следственную службу и отвечал на вопросы следователя в его кабинете", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции.

По какому делу его вызвали в Спецследственную службу, он не сообщил и других подробностей не привел.

Ранее премьера допросили в Следственном комитете Армении. Пятнадцатого января пресс-секретарь СК Наира Арутюнян сообщила РИА Новости, что он был допрошен в рамках расследования уголовных дел об обнародовании записей телефонных разговоров глав силовых структур.