Премьер Армении сообщил, что был на допросе в Спецследственной службе

ЕРЕВАН, 25 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в субботу, что был накануне в Специальной следственной службе на допросе.
"Вчера я отправился на допрос в Специальную следственную службу и отвечал на вопросы следователя в его кабинете", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции.
По какому делу его вызвали в Спецследственную службу, он не сообщил и других подробностей не привел.
Ранее премьера допросили в Следственном комитете Армении. Пятнадцатого января пресс-секретарь СК Наира Арутюнян сообщила РИА Новости, что он был допрошен в рамках расследования уголовных дел об обнародовании записей телефонных разговоров глав силовых структур.
Следственный комитет расследует уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", в рамках которого изучаются обстоятельства, связанные с возможным вмешательством в осуществление правосудия при рассмотрении ходатайств об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.