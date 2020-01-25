Путин направил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения в Турции

"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции. Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.