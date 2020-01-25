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Путин направил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения в Турции
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РИА Новости

Путин направил Эрдогану соболезнования из-за землетрясения в Турции

12:15 25.01.2020 (обновлено: 12:25 25.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в турецкой провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.
"В России разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в телеграмме.
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Вчера, 09:37
Последствия разрушительного землетрясения на востоке Турции
Ранее сообщалось, что 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции. Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.
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Владимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение на востоке ТурцииВ мире
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