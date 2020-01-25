Песков ответил на заявления об изменении курса по Украине

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заявление об изменении курса относительно Украины не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.
"Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит", - сказал Песков РИА Новости.
Пресс-секретарь также отметил, что президент никаких указов об отставке не подписывал.