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2020-01-25T13:53+0300
https://ria.ru/20200125/1563862264.html
Песков ответил на заявления об изменении курса по Украине
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РИА Новости

Песков ответил на заявления об изменении курса по Украине

12:14 25.01.2020 (обновлено: 13:53 25.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Заявление об изменении курса относительно Украины не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.
"Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит", - сказал Песков РИА Новости.
Пресс-секретарь также отметил, что президент никаких указов об отставке не подписывал.
Помощник президента России Владислав Сурков
Вчера, 08:17
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
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Владислав СурковДмитрий ПесковУкраина
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