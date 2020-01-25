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2020-01-26T00:57+0300
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Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
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РИА Новости

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

11:55 25.01.2020 (обновлено: 00:57 26.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПомощник президента России Владислав Сурков
Помощник президента России Владислав Сурков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Помощник президента России Владислав Сурков. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
"Каких-либо указов президента на этот счет нет", — сказал он.
О том, что Сурков ушел с государственной службы, сообщил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, это связано со сменой курса на украинском направлении.
"Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит", — прокомментировал это заявление Песков.
Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы занимался также вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине.
До этого с декабря 2011 года Сурков занимал пост заместителя председателя правительства, а с мая 2012-го по май 2013 года был руководителем аппарата правительства.
Владислав Сурков
Вчера, 08:51
Биография Владислава Суркова
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Обсудить 56
Владислав СурковДмитрий ПесковРоссияПолитика
Популярные комментарии
Да и Пескова давно пора уже отправлять в отставку... так его глупые комментарии всем надоели... изворачивается, изворачивается для того чтобы оправдать пенсионера или восхвалить его глупости.
25 января, 12:43
ВпВсё помню! Дедушка
1185204114
Чтобы менять курс, надо его иметь..
25 января, 12:34
Андрей Дашков
103940276
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