Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что не располагает информацией об отставке помощника главы государства Владислава Суркова

"Каких-либо указов президента на этот счет нет", — сказал он.

О том, что Сурков ушел с государственной службы, сообщил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, это связано со сменой курса на украинском направлении.

"Единственное, что могу сказать, какие-либо слова об изменении курса по Украине не соответствуют действительности и отражают только личную точку зрения тех, кто об этом говорит", — прокомментировал это заявление Песков.

Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал отношения с Абхазией и Южной Осетией, а в последние годы занимался также вопросами, связанными с урегулированием ситуации на Украине.