Руководство цеха, где рухнула кровля, поощрят за эвакуацию

КЕМЕРОВО, 25 янв - РИА Новости. Бригадира и мастера цеха на предприятии в Кузбассе, где в пятницу частично обрушилась кровля, поощрят за профессионализм и мужество при эвакуации людей, сообщил в Instagram глава города Андрей Мамаев.

В вагоносборочном цехе Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" произошло частичное обрушение кровли, эвакуировались 42 человека, пострадала 47-летняя женщина, которую врачи отправили на амбулаторное лечение. СК по Кемеровской области начал доследственную проверку. Пострадавший от обрушения кровли цех решено полностью реконструировать.