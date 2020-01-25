Руководство цеха, где рухнула кровля, поощрят за эвакуацию

КЕМЕРОВО, 25 янв - РИА Новости. Бригадира и мастера цеха на предприятии в Кузбассе, где в пятницу частично обрушилась кровля, поощрят за профессионализм и мужество при эвакуации людей, сообщил в Instagram глава города Андрей Мамаев.
В вагоносборочном цехе Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" произошло частичное обрушение кровли, эвакуировались 42 человека, пострадала 47-летняя женщина, которую врачи отправили на амбулаторное лечение. СК по Кемеровской области начал доследственную проверку. Пострадавший от обрушения кровли цех решено полностью реконструировать.
"Профессиональные действия руководства, а также высокий уровень подготовки коллектива КВРП к действиям в условиях ЧС позволили избежать жертв и тяжелых травм. Полная эвакуация работников была проведена за секунды до обрушения… Эвакуировали людей Евгений Фартышев, бригадир вагоносборочного цеха, и Станислав Родионов, мастер вагоносборочного цеха. Они будут отмечены руководством за проявленные мужество и профессионализм", – написал глава Прокопьевска.