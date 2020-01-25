В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Иордании и Ливана

Женщины с детьми, живущие в палаточном городке в Сирии. Архивное фото

Женщины с детьми, живущие в палаточном городке в Сирии

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более восьмисот сирийских беженцев вернулись в Более восьмисот сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 874 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 132 человека (женщин – 40, детей – 67), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 742 человека (женщин – 223, детей – 378)", - говорится в бюллетене.

Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.