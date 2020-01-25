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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-25T12:06+0300
https://ria.ru/20200125/1563861948.html
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn24.img.ria.ru/images/156209/45/1562094522_0:18:2423:1381_1036x0_80_0_0_318e97bd7b5ff5d51cd3f51cf50e5739.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Иордании и Ливана

12:06 25.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщины с детьми, живущие в палаточном городке в Сирии
Женщины с детьми, живущие в палаточном городке в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщины с детьми, живущие в палаточном городке в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более восьмисот сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 874 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 132 человека (женщин – 40, детей – 67), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 742 человека (женщин – 223, детей – 378)", - говорится в бюллетене.
Здание Пентагона. Архивное фото
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Инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). За сутки специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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