Полиция Киева задержала мужчину, "заминировавшего" Центральный вокзал

КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Полиция Полиция Киева задержала мужчину, сообщившего о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение подобных преступлений, сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции Украины.

"Мужчина по телефону сообщил о закладке взрывчатки на территории Центрального железнодорожного вокзала. Полицейские провели тщательную проверку объекта, и никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружили. Однако оперативно установили лицо, предоставившее ложную информацию", - говорится в сообщении.

При осмотре "заминированного" объекта сотрудники полиции эвакуировали около двух тысяч посетителей и работников вокзала.

В ходе отработки полученной информации полицейские разыскали псевдоминера и доставили его в управление полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и свой поступок четко объяснить не смог. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.