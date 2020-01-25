Полиция Киева задержала мужчину, "заминировавшего" Центральный вокзал

КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Полиция Киева задержала мужчину, сообщившего о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала, который уже попадал в поле зрения правоохранителей за совершение подобных преступлений, сообщила в субботу пресс-служба Нацполиции Украины.
"Мужчина по телефону сообщил о закладке взрывчатки на территории Центрального железнодорожного вокзала. Полицейские провели тщательную проверку объекта, и никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружили. Однако оперативно установили лицо, предоставившее ложную информацию", - говорится в сообщении.
При осмотре "заминированного" объекта сотрудники полиции эвакуировали около двух тысяч посетителей и работников вокзала.
В ходе отработки полученной информации полицейские разыскали псевдоминера и доставили его в управление полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и свой поступок четко объяснить не смог. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.