Во Владивостоке спасатели за два часа потушили пожар на овощебазе

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв - РИА Новости. Спасателям удалось за два часа потушить крупный пожар на 1,5 тысячи квадратных метров на складе овощебазы во Владивостоке, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар на площади в 1 тысячу "квадратов" начался в 12.32 (05.32 мск).
"В 14.33 (07.33 мск) пожарным Владивостока удалось потушить последний горящий участок на складе по адресу: Фадеева, 63а. В настоящее время ведётся проливка конструкций. По уточнённым данным, площадь пожара составила 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Удалось не допустить перехода огня на соседние строения, не допустить жертв и быстро справиться с большой площадью горения, сообщает МЧС. Всего при тушении были задействованы 39 человек и 10 единиц техники.
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