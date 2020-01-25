Во Владивостоке спасатели за два часа потушили пожар на овощебазе

ВЛАДИВОСТОК, 25 янв - РИА Новости. Спасателям удалось за два часа потушить крупный пожар на 1,5 тысячи квадратных метров на складе овощебазы во Спасателям удалось за два часа потушить крупный пожар на 1,5 тысячи квадратных метров на складе овощебазы во Владивостоке , сообщает региональный главк МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар на площади в 1 тысячу "квадратов" начался в 12.32 (05.32 мск).

"В 14.33 (07.33 мск) пожарным Владивостока удалось потушить последний горящий участок на складе по адресу: Фадеева, 63а. В настоящее время ведётся проливка конструкций. По уточнённым данным, площадь пожара составила 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.